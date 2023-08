Investissement agricole : l’Apia lorgne les expatriés tunisiens  

L’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) organise une journée d’échange avec les expatriés tunisiens. La rencontre aura lieu à son siège à Tunis le 24 août 2023.

L’événement se tiendra avec la participation des douanes tunisiennes, du ministère des Finances et de la Banque centrale de Tunisie, les trois parties engagées dans la gestion des avoirs de cette catégorie de la population qui garde un lien très fort avec son pays d’origine et que les autorités cherchent à impliquer davantage dans l’effort de développement, notamment en orientant une partie de leurs avoirs vers l’investissement, agricole et autre.

Rappelons que les envois de fonds des expatriés représentent, bon an mal an, entre 4% et 5% du PIB.

C’est pourquoi des informations seront fournies aux participants à la rencontre sur les opportunités d’investissement dans le secteur de l’agriculture et les démarches administratives pour la création de projets en Tunisie.

Les expatriés qui prendront part à cet événement ne manqueront pas de faire part de leurs doléances et de leurs griefs à l’endroit de l’administration publique en général et des services de douane en particulier.

I. B.