Tunisie : le Marathon Comar dans les starting-blocks   

Les Assurances Comar ont annoncé sur leur site web la date de la 36e édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage. Ce rendez-vous sportif qui draine chaque année plus de 3000 coureurs de fonds, amateurs et professionnels, tunisiens et étrangers, se tiendra le 3 décembre 2023. Les inscriptions sont ouvertes…

Par Imed Bahri

Pour attirer le maximum de runners et pour conforter l’esprit de fête populaire et familiale, les organisateurs prévoient plusieurs courses simultanément : le Marathon (42,195km), le Semi-Marathon (21,1) et la Course pour tous (5km), sans oublier le Marthon Kids qui vise à populariser la course à pied parmi les générations montantes. Pour la performance sportive, bien sûr, mais aussi pour la santé.

Depuis sa création en 1986, le Marathon Comar de Tunis-Carthage s’est imposé comme l’un des événements sportifs majeurs en Tunisie, tout en s’ouvrant sur tous les pays du Maghreb, d’Europe et au-delà. Au fil des ans, il a aussi réussi à attirer de plus en plus de participants étrangers, contribuant ainsi à la promotion touristique de notre pays. Il a réussi également à promouvoir le sport pour tous en tant que discipline de vie afin de combattre les méfaits du sédentarisme et préserver la santé publique.

«Courons pour l’environnement»

Au cours des dernières, et pour rester à l’écoute des préoccupations des citoyens, le Marathon Comar a ajouté un axe important dans son programme : l’action environnementale et l’engagement dans la protection de la planète avec notamment la plantation de d’arbres pour contribuer à l’effort national de reboisement.

Autre innovation : depuis l’édition en 2019 et suite à la crise sanitaire du Covid, le monde de l’athlétisme s’est dirigé vers le digital pour s’entraîner, garder le contact avec les coéquipiers et surtout pour participer aux différentes compétitions en ligne. Aussi les deux éditions de 2020 et 2021 du Marathon Comar de Tunis-Carthage ont-elles été organisées sous forme de courses promotionnelles virtuelles (Marathon Comar Virtual Run) sous le thème «Courons pour l’environnement».

Organisée en partenariat avec l’association Tounes Clean Up, l’édition de 2021 a contribué à la plantation de 20 623 arbres dans les forêts endommagées par les incendies à travers toute la Tunisie, et ce grâce à l’action «1 Dinar collecté = 1 Arbre planté».

L’écologie et le développement durable sont désormais au cœur du Marathon Comar de Tunis-Carthage qui œuvre à sensibiliser les participants à la nécessité de respecter l’environnement et de s’engager dans la protection de la planète en participant à un événement sportif porteur de belles valeurs.

Enthousiasme intact malgré la pandémie

Cette démarche a d’ailleurs eu un écho très favorable auprès du grand public. Car il s’agissait de maintenir la flamme de la course à pied parmi la population et de garder ainsi le contact, même virtuel, entre les professionnels et les amateurs en attendant des jours meilleurs. Lesquels jours n’ont pas tardé à venir avec la 35e édition organisée avec faste l’année dernière et qui connut un vif succès populaire. L’enthousiasme des coureurs était resté intact et la joie des retrouvailles intense.

Le Marathon Comar de Tunis-Carthage est enregistré sur les calendriers de la Fédération tunisienne d’athlétisme (FTA) et de la Fédération internationale d’athlétisme, géré par World Athletics, dont il a obtenu le label depuis 2019. Il est aussi certifié par l’Association des marathons internationaux (AIMS).