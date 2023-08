Tunisie : création en ligne des sociétés de commerce international

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) a lancé une nouvelle plateforme en ligne destinée aux investisseurs souhaitant créer une société de commerce international (SCI) ou renouveler leurs certificats.

La plateforme SCI Tunisia Export et aidera les investisseurs sollicitant les services du Cepex à éviter les contraintes liées aux déplacements, notamment pour ceux basés à l’intérieur du pays.

Le Cepex a également précisé que la plateforme, qui offre «toutes les garanties de sécurité, permettra une meilleure traçabilité des opérations et, par conséquent, une gestion du back-office plus fluide et plus efficace».

Les principaux services proposés par cette plateforme sont listés les demandes d’investisseurs en ligne pour la création et le renouvellement des dossiers SCI; la délivrance en ligne des certificats dûment signés grâce au QR code Cepex; et la gestion immédiate des fichiers via Cepex Manager.

La gestion des applications comprend la création et la gestion d’un compte en ligne par l’investisseur; la gestion des candidatures (acceptation, rejet, demande d’informations complémentaires); le paiement en ligne du droit de timbre; et la gestion des notifications postales.