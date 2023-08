Affaire de « Complot» : Le comité de défense dément la Direction des prisons

Le comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat a réagi, ce jeudi 24 août 2023, aux déclarations de la Direction générale des prisons au sujet du transport des prisonniers, en l’accusant de tromper l’opinion publique.

Dans son communiqué, le comité de défense persiste et signe quant aux mauvaises conditions de transport des détenus tout en dénonçant «le déni dans lequel persiste la direction des prisons» et en confirmant la version de l’avocate Islem Hamza et des témoignages des détenus concernés «sur les conditions inhumaines de leur transport» .

La défense rappelle que Issam Chebbi et Jawher Ben Mbarek ont été transférés de la prison vers le Pôle judiciaire antiterroriste à bord d’un véhicule ordinaire mais que ces derniers ont été délibérément menottés des deux mains, en ajoutant que Khayem Turki, Ridha Belhaj et Ghazi Chaouachi ont quant à eux été conduits à bord du «véhicule de torture».

«Les détenus ont été reconduits en prison à bord des mêmes véhicules, sauf Issam Chebbi qui a été transporté de l’hôpital (où il avait été transféré après sa blessure au dos) vers la prison de la Mornaguia dans une ambulance», lit-on encore dans le communiqué de la défense qui affirme que «les véhicules de torture contiennent des cages individuelles en fer, avec un manque de ventilation et une absence d’éclairage…»

La même source a dénoncé «le déni et la fuite en avant de la Direction de la prison, au lieu de s’excuser et de réformer certaines transgressions», déplore encore la défense, qui a également réitéré son soutien inconditionnel aux détenus et à leurs familles.

Y. N.