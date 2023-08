Tunisie : projet pour dynamiser l’écosystème touristique des régions

Quelque 190 entrepreneurs travaillant dans le domaine du tourisme durable en Tunisie bénéficieront d’un financement pouvant atteindre 5 000 euros (environ 16 000 dinars) par entrepreneur.

Le projet, cofinancé par l’Union européenne (UE) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat avec le soutien de la GIZ Tunisie, a lancé un appel à candidatures, vendredi 25 août 2023. La date limite de remise des candidatures est fixée au 24 mars 2024.

Cet appel s’adresse aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et porteurs de projets du secteur touristique dans sept régions de Tunisie : Nord-Ouest, Zaghouan, Dahar, Tunis, Mahdia, Djerba-Zarzis et Tozeur.

Le programme fournira une assistance technique sur divers sujets pertinents liés aux activités des entrepreneurs, ainsi qu’un soutien financier pour les aider à renforcer leur compétitivité et à dynamiser l’écosystème touristique des régions.

Visibilité et marketing

Les entrepreneurs sélectionnés seront soutenus par deux ONG. Il s’agit de Leaders International, qui interviendra dans les régions du Nord-Ouest, de Zaghouan et du Dahar, et de Tamss, qui interviendra dans les régions de Tunis, Mahdia, Djerba-Zarzis et Tozeur.

Le programme soutiendra principalement les entreprises existantes, mais fournira également une assistance à celles qui décident de formaliser leurs activités, ouvrant ainsi la voie à la création d’emplois durables, a indiqué la GIZ.

Les entrepreneurs qui bénéficient de ce programme auront la possibilité de participer à d’autres activités de visibilité et de marketing pour accéder au marché, comme faire partie des différents itinéraires touristiques thématiques mis en œuvre par la GIZ ou des catalogues d’expériences.

Ils pourront rejoindre une communauté d’entrepreneurs du tourisme durable, élargir leur réseau dans l’écosystème tunisien du tourisme durable et échanger expériences et bonnes pratiques avec un panel d’experts expérimentés dans différents domaines.

Par l’intermédiaire de ses partenaires, le programme contribuera à créer d’autres opportunités pour les micro-entrepreneurs engagés, comme les prêts bénévoles.

Connue pour son tourisme balnéaire traditionnel, la Tunisie regorge de ressources naturelles diverses et inexploitées, a déclaré la GIZ. «Des sites archéologiques datant de plusieurs millénaires, des sentiers nature aux paysages à couper le souffle, une biodiversité exceptionnelle et un riche patrimoine culturel issu de plusieurs civilisations en font un trésor touristique à apprécier de manière durable», ajoute l’agence.

Un potentiel inexploité

Le projet vise à promouvoir un changement positif en faveur du tourisme durable en encourageant la coopération entre les acteurs du tourisme et les communautés rurales, et en soutenant la diversification de l’offre touristique et la création de nouvelles expériences.

Le projet fournit également une assistance technique, une formation et un financement aux entrepreneurs travaillant dans le tourisme durable et les secteurs connexes. Et favorise le développement d’initiatives entrepreneuriales dans ce secteur d’avenir et, notamment, dans les métiers culinaires, un potentiel inexploité.