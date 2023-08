Tunisie : les oiseaux migrateurs désertent les zones humides desséchées

La température a dépassé les 49 degrés dans certaines régions tunisiennes le mois dernier. Le pays fait face à un grave problème de sécheresse, dont souffrent les hommes, mais aussi les centaines d’espèces d’oiseaux migrateurs qui nidifiaient dans ses nombreux lac et lagunes aujourd’hui touchés par la sécheresse.

Par Jihed Abidellaoui

Les lacs et les lagunes côtières de Tunisie sont asséchés et en surchauffe, mettant en danger un écosystème délicat et perturbant les vastes populations d’oiseaux migrateurs qui utilisent les zones humides comme étape intermédiaire entre l’Afrique et l’Europe.

La lagune de l’Ariana, à la lisière de la capitale Tunis, n’est plus qu’une étendue craquelée de boue sèche, ses petites îles où les oiseaux nichent habituellement sont désormais entourées de sable et privées de vie après des mois de sécheresse et une forte vague de chaleur.

Même la lagune voisine de Sijoumi, où l’eau a toujours été plus stable, est à moitié asséchée, ses populations de flamants roses projetant une tache rose pâle sur une zone humide alors que la banlieue de Tunis se déploie sur la colline derrière.

«Cette année, on sent qu’il y a une catastrophe environnementale à cause de la sécheresse», a déclaré la militante écologiste Radhia Haddad, qui visite cette lagune depuis 2012. «C’est la première fois que je vois la lagune de Sijoumi s’assécher de cette manière», a-t-elle ajouté.

Des étés beaucoup plus chauds

S’avançant dans la Méditerranée vers la Sicile, la Tunisie est sur la principale route de migration de centaines d’espèces d’oiseaux et ses vastes zones humides constituent un refuge pour les échassiers qui voyagent vers le nord à travers le Sahara ou vers le sud depuis l’Arctique et le nord de l’Europe.

Le mois dernier, la température à Tunis a dépassé 49 degrés Celsius (120 Fahrenheit) en une journée caniculaire, signe d’étés beaucoup plus chauds qui, ces dernières années, ont accompagné des hivers beaucoup plus secs alors que le changement climatique frappe l’Afrique du Nord.

Sijoumi et des dizaines d’autres grands lagons et lacs intérieurs bordent la côte tunisienne derrière les longues plages dorées où les touristes européens passent l’été.

Jusqu’à une rare tempête de pluie en juin, Sijoumi était pratiquement sèche. Les échassiers et autres oiseaux qui nichent au milieu des roseaux, de l’eau et de la boue où les sangliers se nourrissent à l’aube risquent de perdre leur habitat saisonnier habituel.

«La longue sécheresse de cette année a eu un impact significatif sur de nombreux systèmes environnementaux, en particulier les zones humides», a déclaré Haddad, debout sur la terre sèche et craquelée où les oiseaux pondent habituellement leurs œufs sur de petites îles du lagon. Cette année, il n’y a eu aucune nidification là-bas, a-t-elle déclaré.

Hichem Azafzaf, le coordinateur scientifique de l’Association tunisienne des amoureux des oiseaux, a déclaré qu’il n’avait jamais vu des zones humides aussi sèches au cours de ses 20 années de surveillance. Cependant, si cet été a été particulièrement mauvais, il fait suite à une tendance plus longue qui avait déjà eu un impact évident sur les oiseaux.

Le changement climatique n’est pas le seul danger

«Il existe plusieurs espèces qui ne viennent plus en Tunisie en hiver», a expliqué Azafzaf. Quelque 30 000 grandes oies rieuses hivernaient chaque année dans le parc national de l’Ichkeul, à l’ouest de Tunis, mais en janvier dernier, elles n’étaient que 400 à 600, a-t-il ajouté.

Le changement climatique n’est pas le seul danger qui pèse sur les zones humides de Tunisie, a-t-il ajouté. Les villes et les villages se rapprochent des bords des lagons et les décombres et les déchets sont de plus en plus souvent déversés dans ou à proximité de l’eau.

Pourtant, les lagons et autres zones humides sont également importants pour les habitants, car ils régulent la température locale pendant les vagues de chaleur et aident à éviter de dangereuses inondations en absorbant les précipitations des tempêtes soudaines.

Traduit de l’anglais.

Source: Reuters.