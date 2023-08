Tunisie : numéro vert pour signaler les atteintes aux ressources naturelles

Un numéro vert 80101250 est mis à la disposition des citoyens pour signaler les éventuelles atteintes contre les ressources hydrauliques, maritimes et forestières en Tunisie, durement touchées par le changement climatique, la surexploitation et les abus de toutes sortes.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, mardi 29 août 2023, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé la mise à disposition de ce numéro pour permettre aux citoyens de dénoncer tout abus constaté, tels l’utilisation illégale de l’eau potable dans l’irrigation, le braconnage et les atteintes au couvert forestier (incendie, abattage des arbres, etc.)

Au besoin, ce numéro peut aussi être utilisé pour avoir des renseignements et des conseils.

Le service est gratuit, couvre tout le territoire de la république et fonctionne 24/24 et tous les jours de la semaine.

I. B.