La Fédération tunisienne de tennis exprime sa solidarité avec Selima Sfar

La Fédération tunisienne de tennis a exprimé sa totale solidarité avec l’ancienne championne tunisienne Selima Sfar, qui vient de révéler au journal L’Equipe, qu’elle a été sexuellement abusée à l’âge de 12 ans par son ancien entraîneur Régis de Camaret.

Dans un communiqué publié mercredi 30 août 2023, la Fédération indique que la présidente de la FTT, qui était proche de Selima Safar, rappelle que cette dernière a ouvert les portes du tennis professionnel aux joueurs tunisiens et arabes et qu’elle a été la première joueuse arabe à entrer dans le Top 100 et à atteignant la 75ème place mondiale.

«Selima Sfar était et restera une légende du tennis tunisien et arabe. Elle a défendu le drapeau tunisien à de nombreuses reprises à l’échelle internationale et a honoré le sport tunisien au plus haut niveau. Selima Sfar a refusé de jouer sous le drapeau français et a choisi de jouer pour la Tunisie … Nous levons notre chapeau à cette héroïne et lui sommes reconnaissants pour ce qu’elle a apporté à la Tunisie tout au long de sa carrière professionnelle», lit-on encore dans le communiqué.

La Fédération tunisienne a réaffirmé son soutien à Selima Safar et affirme «se tenir à ses côtés en ce moment particulier et exprime par ailleurs sa fierté envers cette joueuse qui a honoré le drapeau tunisien et l’a hissé haut malgré les circonstances qu’elle a traversées….».

Rappelons que l’ancien entraîneur Régis de Camaret a été condamné, en juin dernier, à dix ans de prison pour des faits de viols, sachant qu’une vingtaine de joueuses avait dénoncé des abus, dont elles ont été victimes entre 1977 et 1989. La plupart des agissements sur ces jeunes filles alors âgées de 12, 13 ou 14 ans étaient prescrits, selon les médias français.

Y. N.