Les recettes touristiques tunisiennes de 51 jours supérieures à celles de 6 mois

Selon les indicateurs monétaires et financiers, publiés mercredi 30 août par la Banque centrale de Tunisie (BCT), les recettes touristiques en devises ont affiché une hausse de 53% pour s’élever à 4,7 milliards de dinars à la date du 20 août.

Ainsi, en 10 jours, ces recettes ont augmenté de 400 millions de dinars. En effet, à la date du 10 août 2023, elles étaient à plus de 4,3 MD.

Les recettes touristiques en devises réalisées du 1er juillet au 20 août 2023 (51 jours) ont donc été supérieures à celles réalisées durant les six premiers mois de cette année (181 jours) et qui se sont élevées à 2, 2 milliards de dinars.

Quant aux revenus cumulés du travail, ils ont progressé de 5% au 20 août 2022, pour se situer à 4,9 milliards de dinars contre 4,6 milliards de dinars une année auparavant.

Afif Kchouk (hôtelier et journaliste).