Un projet pilote de «traitement des eaux grises» par mur végétal, réalisé par le Centre tunisien de recherche et de technologie de l’eau (Certe) dans le cadre du projet Solutions basées sur la nature pour la réutilisation des eaux domestiques dans les pays méditerranéens (Nawamed), a été présenté vendredi 1er septembre 2023 à Tunis.

Financé par la Coopération Transfrontalière en Méditerranée (ENI CBC MED) à hauteur de 90% avec 10% de cofinancement du gouvernement tunisien, le projet Nawamed vise à encourager la transition vers une approche intégrée de la gestion de l’eau et l’utilisation efficace des ressources en eau non-conventionnelles dans les pays méditerranéens, a déclaré Latifa Bousselmi, chercheuse au Certe.

La muraille verte est un système de traitement des ressources en eau non-conventionnelles qui s’appuie non seulement sur une expertise en génie civil et hydraulique, mais aussi sur une collaboration étroite entre experts en gestion de l’eau, agronomie, génie des procédés, génie sanitaire, architecture, paysage, etc., a-t-elle en outre indiqué, ajoutant que cette approche multidisciplinaire permet d’avoir une vision holistique et de développer une solution durable.

Adaptation au changement climatique

«Ce mur, en tant que système végétal, peut encourager la création d’un écosystème et améliorer la biodiversité. Il réduit les températures locales et absorbe la pollution de l’air. C’est également un élément de villes vertes et durables, permettant une adaptation aux impacts du changement climatique», a-t-elle également souligné.

Cette expérimentation pilote, menée en collaboration avec l’Institut national tunisien d’agronomie (Inat) et le foyer étudiant Les Jardins d’El Menzah, repose sur l’utilisation de technologies et mesures innovantes, durables, économes en eau et à faible coût.

Il s’agit d’un réacteur de traitement sophistiqué dans lequel les eaux grises, les plantes et les substrats interagissent pour éliminer ou absorber la pollution ou les nutriments. Il est constitué d’un mélange de substrats choisis pour leurs capacités d’absorption et de filtration, ou pour jouer un rôle spécifique dans le processus de traitement.

Ces substrats, ainsi que les différentes plantes sélectionnées, permettent le développement de plusieurs bactéries au niveau des racines des plantes, qui contribuent au traitement. Une fois l’eau traitée, elle est stockée et désinfectée par rayonnement UV pour être utilisée dans les toilettes à chasse d’eau. Cette technologie avancée permet de tirer le meilleur parti de l’eau non conventionnelle en l’utilisant de manière circulaire.

Faire face au stress hydrique

Prenant la parole, l’expert en gestion des ressources en eau non-conventionnelles Ahmed Ghouabi a souligné la nécessité de tirer le meilleur parti des eaux grises afin de faire face au changement climatique et au stress hydrique, d’autant plus qu’elles peuvent être traitées à l’aide de technologies simples.

Les eaux grises représentent près des deux tiers des eaux usées domestiques, a-t-il indiqué, appelant l’Etat à adapter sa politique de l’eau aux nouveaux défis et évolutions technologiques du contexte tunisien.

D’après Tap.