Tunisie : Kaïs Saïed prépare un cadre légal pour la purge de l’administration

Il se confirme jour après jour que la nomination de Ahmed Hachani, ancien directeur des ressources humaines, au poste de Premier ministre vise à accélérer la mise en œuvre du projet du président Kaïs Saïed de purger l’administration publique des éléments «qui y sont entrés illégalement» après la révolution de 2011.

Le président de la république est revenu à ce sujet lors de sa rencontre, lundi 4 septembre 2023, avec le Premier ministre au palais de Carthage, en soulignant la nécessité de progresser dans la purge de l’appareil d’État de tous ceux qui y sont entrés illégalement, «en particulier ceux qui ne travaillent pas selon les principes d’utilité publique et de neutralité».

Le président Saïed a aussi souligné qu’un projet de décret a été préparé pour procéder à un audit complet des concours et des procédures de recrutement à partir de janvier 2011, qui sera soumis pour discussion lors du prochain conseil des ministres. En prenant soin de mettre un cadre légal à cette «purge», dont la portée politique n’échappe à personne, Saïed cherche visiblement à éviter que les décisions d’éradication qui seront pries prochainement contre un certain nombre de fonctionnaires et d’agents de l’Etat ne soient contestées par le tribunal administratif, comme cela s’est passé avec 52 des 57 magistrats limogés en juin dernier.

I. B.