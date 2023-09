L’agriculture attire 4,4% des prêts de la Banque centrale de Tunisie

Les prêts accordés par la Banque centrale de Tunisie (BCT) au secteur agricole ont été estimés à 3.755,4 millions de dinars tunisiens (MDT) à fin juin 2023, soit 4,4% du total des prêts accordés aux autres secteurs économiques du pays (84.639,6 MDT), le dernier bulletin de statistiques financières de l’établissement émetteur.

Ces chiffres montrent l’importance accordée par les autorités au soutien du secteur agricole comme garant de la souveraineté alimentaire, même si les agriculteurs estiment que le manque de financement bancaire et la hausse des taux d’intérêt, empêchent le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, secteurs qui ont des difficultés à obtenir le financement dont ils ont besoin pour mener à bien leurs activités.

La même source indique que le premier secteur à bénéficier des prêts de la BCT est l’industrie extractive (27 137,1 MDT), suivi du commerce, de la réparation d’automobiles et motos (22 874,8 MDT) et de l’immobilier (5 134 MDT). Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a bénéficié de prêts substantiels s’élevant à 4 421,9 MDT.

Le bulletin de statistiques financières de la BCT révèle un déséquilibre dans le financement des secteurs économiques, les banques préférant se concentrer sur les secteurs à risque limité.

Environ 61% des prêts accordés par la BCT aux secteurs économiques à fin juin 2023 étaient des prêts à court terme (d’une valeur de 51 284,9 MDT), les institutions financières préférant répondre aux besoins des entreprises du secteur d’exploitation, au détriment de l’investissement, qui nécessite des prêts à long terme.