Ouragan Daniel en Libye : le CRI annonce 10 000 disparus

Alors que les autorités libyennes, dépassées par l’ampleur des pertes humaines et des dégâts, avaient de la peine à communiquer sur la tragédie provoquée par l’ouragan Daniel à l’Est du pays, les organisations internationales commencent à avancer des chiffres terribles.

Les images et les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux depuis hier donnent une idée plus précise de l’ampleur des pertes humaines et matérielles.

«Le bilan des victimes de l’ouragan en Libye est énorme», prévient la Croix-Rouge internationale (CRI). «Nous confirmons, selon nos sources d’information indépendantes, que jusqu’à présent, le nombre de personnes disparues a atteint 10 000», ajoute l’organisation.

Tamer Ramadan, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a rapporté ce chiffre aux journalistes à Genève par liaison vidéo depuis Tunis.

Le nombre de morts devrait s’alourdir considérablement, avec des milliers de personnes portées disparues, a prévenu aujourd’hui l’organisation. «Le nombre de morts est énorme et pourrait atteindre des milliers», a-t-elle ajouté.

À Derna, la ville la plus touchée par les inondations en Libye, environ 6 000 personnes sont portées disparues : a déclaré à la chaîne de télévision Almasar Othman Abduljalil, ministre de la Santé du gouvernement soutenu par le parlement de Tobrouk. «La situation à Derna est catastrophique… Des corps reposent encore à de nombreux endroits», a déclaré Abduljalil, qui s’est rendu dans la ville hier.

Le ministre a souligné qu’«il y a des familles encore coincées dans leurs maisons et il y a des victimes sous les décombres… Je m’attends à ce que des gens aient été entraînés à la mer, et demain matin (mardi, ndlr), nous en retrouverons beaucoup». , a-t-il ajouté.

«Des images déchirantes proviennent de Libye après les morts et les destructions causées par les inondations, notamment dans l’est du pays. Nous adressons nos plus sincères condoléances, au nom de l’Union européenne (UE), au peuple libyen et aux familles des victimes. L’UE est prête à aider les personnes touchées par cette catastrophe», a écrit dans un tweet le président du Conseil de l’UE, Charles Michel.

«Nous sommes attristés par les images de dévastation en Libye, ravagée par des conditions météorologiques extrêmes qui ont causé la perte tragique de nombreuses vies. L’UE suit la situation de près et est prête à apporter son soutien», a écrit de son côté, dans un tweet, le haut représentant de l’UE, Josep Borrell.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a affirmé avoir appris avec douleur les dégâts considérables causés par l’ouragan Daniel, qui a frappé la partie orientale de la Libye, causant des morts, des blessés et des destructions. Selon un communiqué du Palazzo Chigi, l’Italie exprime toute sa solidarité aux familles des victimes et au peuple libyen et a activé la protection civile pour pouvoir assister au mieux la Libye touchée par cette urgence.

«L’ouragan Daniel a frappé Derna, une ville de Cyrénaïque, et toute la région de l’est libyen. Nous avons immédiatement proposé l’aide de la Défense pour les zones inondées, comme nous l’avons fait pour le Maroc frappé par le tremblement de terre», a déclaré, de son côté, le ministre italien de la Défense Guido Crosetto sur X.

«J’ai appelé l’ambassadeur à Tripoli pour avoir les dernières nouvelles. Le gouvernement italien répond immédiatement aux demandes de soutien suite aux inondations dans l’est de la Libye : une équipe d’évaluation avancée est déjà en train de démarrer, coordonnée par notre Protection Civile», a déclaré aujourd’hui le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani dans un tweet.

