Tunisie : 1er point photovoltaïque pour la recharge des voitures électriques

La première borne de recharge photovoltaïque pour voitures électriques a été inaugurée au siège de l’Agence tunisienne de maîtrise de l’énergie (ANME), à Tunis.

Ce projet, qui comprend une station photovoltaïque d’une capacité de 3 kWc, des batteries de stockage et une borne de recharge de 22 kW, servira à recharger la voiture électrique d’ANME, utilisée pour distribuer le courrier de l’agence et transporter le personnel lors des réunions.

La station en question, lit-on dans une note, a été mise en service avec le soutien du fabricant de batteries Assad, du constructeur automobile Byd, du fabricant de panneaux photovoltaïques 100% tunisien Alphanis et de l’installateur de panneaux solaires Sun Solution.

Le directeur général de l’ANME, Fathi Hanchi, a déclaré lors d’une conférence de presse que le projet vise à montrer comment l’énergie solaire peut être utilisée pour assurer des transports 100% verts.

Pour encourager l’utilisation de cette solution par les entreprises publiques et privées disposant d’une flotte de voitures à usage professionnel, une campagne promotionnelle sera lancée et l’ANME accompagnera ces entreprises afin qu’elles puissent acheter des voitures électriques et équiper leur flotte de brise-soleil.

Il y a actuellement près d’une centaine de voitures électriques qui circulent en Tunisie, dont la plupart sont importées de sociétés offshore, a souligné Hanchi. «Des études ont montré que l’un des défis auxquels est confronté le développement de la mobilité électrique est l’anxiété des consommateurs concernant la disponibilité d’installations de recharge pour les voitures électriques», a-t-il ajouté.

«Près de 60 bornes de recharge électrique ont été installées à travers le pays. L’ANME prévoit de doubler ce nombre d’ici fin 2024. La recharge des voitures électriques est actuellement gratuite», a-t-il précisé. Concernant le coût des voitures électriques, il a précisé qu’une voiture conventionnelle de même gamme consomme 10 fois plus qu’une voiture électrique, installation comprise.

En termes de coûts, les utilisateurs peuvent compenser la différence entre ces deux types de voitures en économisant de l’énergie : les droits de douane sur les bornes de recharge des voitures électriques ont été réduits à 10%, tandis que la taxe sur la valeur ajoutée a été réduite à 7% du 1er janvier au Le 31 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi de finances 2023.