‘‘Oura El Jbel’’ de Mohamed Ben Attia en compétition à Namur  

Le dernier long métrage de fiction de Mohamed Ben Attia ‘‘Oura El Jbel’’ (Les Ordinaires/Behind the mountains) fait partie de la sélection officielle de la 38e édition du Festival International du Film Francophone de Namur – FIFF (Belgique) qui se déroulera du 29 septembre au 6 octobre 2023.

Vitrine de la richesse de la Francophonie, le FIFF rassemble public et professionnels autour d’une centaine de films et de rencontres, en présence de nombreux invités.

‘‘Oura El Jbel’’ est le 3e long métrage de fiction de Mohamed Ben Attia, après ‘‘Hedi, un vent de liberté’’ (2016) et ‘‘Weldi’’ (Mon cher enfant, 2018).

Sélectionné à la section Horizons de la dernière Mostra de Venise (Italie), il réunit dans les principaux rôles Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek.

Il relate l’histoire d’un homme qui s’affranchit violemment de son environnement banal, se soustrayant à la société avec ses principes, ses codes et ses institutions.

Rafik n’est pas un intellectuel. Il n’obéit à aucune idéologie et ne peut exprimer avec des mots sa vision du monde. Ses actes semblent émerger d’un élan passionné, presque sauvage. Son rejet d’une société brutalement conformiste est porté par un élan vital de liberté et un désir profond de fuir une réalité fade et standardisée. À une époque où la peur et les convenances règnent sur le monde, Rafik est une menace.

«J’ai voulu montrer un homme capable d’élargir le spectre des possibles dans un pays devenu schizophrène, un monde devenu absurde», explique le réalisateur tunisien de 47 ans.