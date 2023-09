Ouverture aujourd’hui à Tunis du 1er Ifriqiya Energy Hub

La 1ère édition de l’Ifriqiya Energy Hub (IEH 2023) s’ouvre ce lundi 18 septembre 2023 à la Cité de la Culture à Tunis. La conférence organisée par la Tunisia Energy Society (Tens) rassemblera les principaux acteurs de l’énergie du continent africain pour discuter des défis liés à la construction d’un cadre énergétique durable et à la promotion d’un dialogue inclusif sur des sujets liés à l’énergie.

La conférence couvrira également une série de sujets, comme les énergies renouvelables, les hydrocarbures, l’électricité et l’efficacité énergétique.

Cette conférence réunira les principaux acteurs de la région, les organisations régionales, les institutions financières, les représentants politiques et parlementaires, la société civile, les entreprises industrielles et les experts de l’énergie.

Des conférenciers principaux de pays africains et de Tunisie prendront part à des panels spécifiques portant sur l’évolution des secteurs du pétrole et du gaz, la transition énergétique, les solutions de gestion de l’énergie, la durabilité sociale et environnementale et les synergies énergétiques africaines.

Le président de la Society Of Petroleum Engineers (SPE), Terry Palisch fait partie des invités d’honneur.

La Tunisia Energy Society (TENS) est une organisation à but non lucratif et non partisane réunissant des professionnels de l’énergie dans le but de soutenir les organes exécutif et législatif dans la construction de marchés énergétiques durables et bien gouvernés en Tunisie.