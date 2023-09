Tempête de dettes dans la région Mena : l’Égypte et la Tunisie sont-elles les prochains Liban ?

Alors que le fardeau de la dette augmente, l’Égypte et la Tunisie sont les pays les plus susceptibles d’être confrontés à une catastrophe économique cette année alors qu’elles luttent pour faire face à leurs paiements – risquant de faire défaut ou de s’effondrer.

Par Tamara Himani *

Une crise majeure de la dette pourrait se préparer dans la région du Moyen-Orient, menaçant un défaut de paiement systématique et un effondrement économique sans précédent depuis le début de la crise financière libanaise en 2019.

Des conclusions distinctes publiées ce mois-ci par les économistes du Fonds monétaire international (FMI) et de Bloomberg ont identifié l’Égypte, la Tunisie, la Jordanie et Bahreïn comme des pays extrêmement vulnérables qui pourraient faire défaut sur leurs obligations souveraines, avec des implications potentiellement catastrophiques pour leurs économies et leurs populations.

Des niveaux d’endettement insoutenables

Une mise à jour de Bloomberg ce mois-ci sur les classements réguliers de 60 marchés émergents selon la vulnérabilité de la dette souveraine a placé quatre pays du Moyen-Orient dans le premier quart : l’Égypte (2e), la Tunisie (4e), Bahreïn (11e) et la Jordanie (13e). L’évaluation de la vulnérabilité de l’Égypte s’est avérée la deuxième derrière l’Ukraine déchirée par la guerre.

Plus tôt en septembre, le FMI, basé à Washington, avait également mis en garde contre le risque d’une crise de la dette en Égypte, en Tunisie et en Jordanie, citant le Liban comme un exemple d’avertissement après son défaut de paiement en 2020. Le rapport a souligné que les niveaux d’endettement étaient insoutenables, s’élevant à plus de 80 % du PIB dans les trois pays.

Ces niveaux ont rendu leurs économies extrêmement vulnérables aux futures hausses des taux d’intérêt alors que les prêteurs étrangers luttent contre une inflation élevée, a ajouté le FMI. Alors que ces pays peinent à obtenir des financements et à réduire leurs importants déficits budgétaires, le rapport prévient qu’une crise économique imminente pourrait également entraîner une instabilité politique si les coupes austérité étaient renforcées.

Comment la vulnérabilité est-elle évaluée?

La vulnérabilité de la dette souveraine indique le risque que ces pays ne respectent pas leurs obligations envers les prêteurs. En pourcentage du PIB, le niveau d’endettement était de 93% en Égypte, 80% en Tunisie, 125% à Bahreïn et 88% en Jordanie, selon l’étude de Bloomberg. Les données combinent les ratios dette/PIB avec les rendements des obligations d’État (le rendement annuel pour les investisseurs – plus le rendement est élevé, plus le risque de défaut est élevé) et les dépenses de paiement d’intérêts en pourcentage du PIB, pour classer les pays.

Même si les classements ont changé au cours de l’étude, l’Égypte et la Tunisie sont restées dans le top 5 depuis l’année dernière. Tous deux ont accepté les accords du FMI en 2016 et ont bénéficié de plusieurs plans de sauvetage au cours de la dernière décennie, l’Égypte, le pays le plus peuplé de la région, étant considéré comme «trop grand pour faire faillite», et la Tunisie gagnant en importance en tant que berceau du printemps arabe.

Pourquoi cela se produit-il maintenant ?

Ces principales nations arabes ont été confrontées à de graves crises économiques ces dernières années, exacerbées par la pandémie de Covid-19 et la perte de revenus touristiques et de confiance des investisseurs qui en a résulté. À la suite des confinements liés à la pandémie, l’inflation a frappé les économies occidentales lors de leur réouverture, obligeant leurs banques centrales à augmenter les taux d’intérêt à des niveaux jamais vus depuis la crise financière de 2008. En conséquence, les capitaux étrangers investis sur les marchés émergents ont commencé à revenir vers l’Occident à la recherche de rendements plus élevés : les investisseurs ont retiré environ 20 milliards de dollars des marchés de la dette égyptienne en 2022.

L’année dernière, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué de graves perturbations dans les chaînes d’approvisionnement en carburant et en blé, faisant grimper les prix, tandis que le resserrement des marchés mondiaux du crédit a entraîné une hausse des taux d’intérêt en réponse à l’inflation mondiale. Les conséquences ont été ressenties de manière disproportionnée; L’Égypte est le plus grand importateur mondial de blé, principalement en provenance d’Ukraine, tandis que les pays répertoriés dépendent fortement des revenus touristiques vulnérables aux chocs.

L’augmentation du coût du service de la dette dans un contexte d’inflation et de hausse des taux d’intérêt a gravement affecté les économies de la région Mena. L’inflation de la monnaie égyptienne – qui a atteint un sommet de 39,7%– et la diminution des réserves de change de la Tunisie – tombant à seulement 91 jours d’importations en juin – ont vu les deux pays avoir du mal à importer des produits de première nécessité pour des services essentiels tels que le carburant, l’électricité, la nourriture et les médicaments.

Les paiements d’intérêts égyptiens devraient à eux seuls absorber plus de 50% des recettes publiques en 2024, selon Fitch, une agence de notation de crédit. Même si la probabilité d’un défaut de paiement à court terme pour ces pays est faible, elle n’est pas sans précédent dans la région. Le Liban a fait défaut sur sa dette pour la première fois en 2020. Bien que l’Égypte ait obtenu un accord pour un plan de sauvetage du FMI en décembre de l’année dernière, la Tunisie n’a pas encore réussi à le faire, le président populiste Kaïs Saïed qualifiant les conditions proposées de «diktats étrangers».

Que se passe-t-il ensuite ?

Les plans de sauvetage sont difficiles à convaincre les acteurs nationaux car ils nécessitent souvent des réformes économiques drastiques, notamment la privatisation des actifs publics et la réduction des salaires du secteur public, ainsi que de nouvelles dévaluations monétaires et des taux d’intérêt plus élevés des banques centrales. Les monopoles d’État, un secteur public surdimensionné et un secteur privé étouffé, parfois collectivement qualifiés de «capitalisme de copinage», sont souvent accusés d’être à l’origine des crises économiques qui en résultent.

L’armée égyptienne, qui a pris le pouvoir par un coup d’État en 2013, ou le syndicat national tunisien, dont l’approbation est vitale pour la présidence de plus en plus autoritaire de Saïed, sont pointés du doigt. Les deux institutions exerceraient un pouvoir économique disproportionné. Pourtant, les critiques rétorquent que les précédents accords d’austérité du FMI, comme ceux signés en 2016, n’ont fait qu’aggraver les niveaux de pauvreté en augmentant les impôts et en réduisant les subventions de l’État, les services et l’emploi dans le secteur public, ce qui a entraîné une plus grande insécurité économique et politique.

Plus tôt cette année, le gouvernement égyptien a annoncé une vente d’actifs publics pour 2 milliards de dollars, conformément à l’accord du FMI. Bien que les États du Golfe aient renfloué l’économie égyptienne l’année dernière, les perspectives d’un autre plan de sauvetage inconditionnel du Golfe sont minces.

On estime qu’environ 60% de la population égyptienne vit en dessous du seuil de pauvreté. En Tunisie, malgré le financement de l’UE pour contrôler les flux migratoires, l’absence de statut géopolitique similaire a laissé ce pays d’Afrique du Nord avec encore moins de sources de devises étrangères. Les pénuries de pain, de riz, de sucre et d’autres produits alimentaires de base se sont aggravées. Le choix de Saïed se situe entre accepter les conditions d’un plan de sauvetage du FMI et l’instabilité politique que menace l’austérité, ou poursuivre la spirale actuelle de notations de crédit inférieures, de charges de service de la dette plus lourdes et de tensions budgétaires plus fortes, jusqu’au défaut ou à l’effondrement.

L’exposition mondiale à un tel surendettement est minime. Pourtant, avec d’importants remboursements prévus l’année prochaine, une aggravation de la crise économique pourrait aggraver les tensions politiques, propageant les troubles aux pays voisins ou déclenchant une nouvelle vague migratoire à travers la Méditerranée. Même si aucun des deux gouvernements n’est désireux de relâcher son emprise financière, il semble y avoir peu d’alternatives pour atténuer le cycle ingrat d’emprunts, de déficits et de crises qui s’est poursuivi jusqu’à présent.

Traduit de l’anglais.

Source : The New Arab.

* Diplômée en histoire et politique à l’Université de Cambridge, spécialisée dans le Moyen-Orient.