Tunisie : Bruxelles va débloquer les fonds relatifs à la migration  

La Commission européenne (CE) annonce près de 127 millions d’euros en appui à la mise en œuvre du Mémorandum d’entente avec la Tunisie et conformément au plan en 10 points pour Lampedusa.

En appui à la mise en œuvre du mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global entre l’Union européenne (UE) et la Tunisie, la Commission européenne annonce une aide budgétaire de 60 millions d’euros en faveur de la Tunisie et un programme d’assistance opérationnelle en matière de migration d’un montant d’environ 67 millions d’euros.

Ces montants seront décaissés dans les prochains jours et contractés et livrés rapidement, indique la CE ce vendredi 22 septembre 2023, à Bruxelles, ajoutant que le programme annoncé combine l’aide des programmes en cours et une nouvelle aide au titre du nouveau programme de soutien à la migration de 105 millions d’euros.

Cette annonce fait suite à l’appel téléphonique d’hier entre le commissaire chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, et le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, pour discuter de l’importance de la poursuite de la mise en œuvre du mémorandum d’entente et en particulier des actions prioritaires.

Une délégation de fonctionnaires de la Commission se rendra en Tunisie la semaine prochaine pour discuter de la mise en œuvre du MoU, en particulier des actions prioritaires.

L’UE et la Tunisie sont déterminées à progresser rapidement dans la mise en œuvre mémorandum d’entente, en donnant la priorité aux actions dans le domaine de la migration, à la coopération pour réprimer les réseaux de passeurs et à une assistance intensifiée de l’UE pour le renforcement des capacités des autorités tunisiennes chargées de l’application des lois, ainsi que soutien au retour volontaire et à la réintégration des migrants dans leur pays d’origine, dans le plein respect du droit international.

La CE accélère la mise en œuvre des programmes en cours ainsi que des actions au titre du nouveau programme de soutien en matière de migration de 105 millions d’euros lié au protocole d’accord, qui contribuera à faire face à la situation d’urgence à Lampedusa, conformément au plan en 10 points pour Lampedusa.

Ce nouveau programme comprendra le réaménagement des navires, véhicules et autres équipements de recherche et de sauvetage pour les garde-côtes et la marine tunisiennes, la protection des migrants en Tunisie en coopération avec l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et les retours et réintégration de la Tunisie vers les pays d’origine, en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrants (OIM). La fourniture de nouveaux navires, de caméras thermiques et d’autres aides opérationnelles, couplée à la formation nécessaire, est également prévue.

Ce que le communiqué dit en filigrane et qui mérite d’être relevé, c’est que la mise en œuvre du MoU signé en juillet dernier ne concernera que les fonds relatifs à la gestion de la migration. En d’autres termes, les conditions ne sont pas encore réunies (notamment l’octroi à la Tunisie d’un prêt du FMI de 1,9 milliard de dollars) pour l’octroi du crédit européen de 900 millions de dollars, également annoncé en juillet dernier, comme une aide macrofinancière à la Tunisie.

Autrement dit, l’aide de l’UE 127 millions d’euros à la Tunisie va être donnée en réalité à… l’Italie.

I. B.