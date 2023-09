En soutien aux détenus dans l’affaire de «Complot», Ennahdha appelle à un rassemblement à Tunis

Le parti islamiste Ennahdha a appelé à un rassemblement, samedi 23 septembre 2023 à 17h, devant le Théâtre municipal de Tunis afin de soutenir les détenus dans l’affaire dite de Complot contre la sûreté de l’Etat.

Dans une note diffusée vendredi soir sur sa page Facebook, Ennahdha appelle ses partisans et les citoyens libres à prendre part à ce rassemblement organisé par les familles des détenus et par le Front du Salut national (FSN) , la coalition de l’opposition qu’elle soutient, et ce, «afin d’exiger la libération des détenus politiques».

Ennahdha a également réitéré sa demande de «cesser les procès politiques et les atteintes aux droits et à la libertés visant les opposants politiques».

Y. N.