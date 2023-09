Ennahdha exprime sa solidarité avec Riadh Chaïbi et Mohamed Hamdi

La parti islamiste Ennahdha a exprimé sa solidarité avec son dirigeant Riadh Chaïbi et avec l’ancien dirigeant Attyar et ancien ministre de l’Education Mohamed Hamdi, tout en dénonçant «une intimidation des militants et des dirigeants résistant au coup d’État».

Dans un communiqué publié samedi 23 septembre 2023, Ennahdha a dénoncé la fouille menée par des agents de police aux domiciles de Riadh Chaïbi et de Mohamed Hamdi, estimant qu’il s’agit d’une «violation flagrante des droits et des libertés».

Rappelons que Mohamed Hamdi a annoncé que des agents de la brigade antiterroriste ont procédé, hier, à la fouille de son domicile dans le cadre du dossier du complot du pouvoir contre les opposants. Cette fouille a été menée en présence de son épouse et en son absence, car il ne se trouvait pas sur les lieux au moment des faits.

De son côté Riadh Chaïbi a également indiqué que la brigade antiterroriste a effectué une fouille chez lui, avant de l’emmener au siège de la brigade au centre de Bouchoucha, où il a signé un procès verbal de perquisition avant de le laisser partir : «Encore une fois, on utilise ces appareils pour régler des comptes avec des adversaires politiques, dont l’unique arme est d’opposer une parole de vérité à un despote.», avait-il déploré.

