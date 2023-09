Tunisie : hausse des importations de médicaments de 44% en 4 ans  

Les importations pharmaceutiques ont augmenté de 44% au cours des cinq dernières années en Tunisie, passant de 1.228,6 millions de dinars (MDT) en 2018 à 1.764 MDT en 2022, indique une note publiée récemment par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Ces importations ont dépassé les 854 MDT au cours des six premiers mois de l’année en cours et devraient atteindre 1 700 MDT d’ici fin 2023, indique la même note.

Cette hausse est due à l’augmentation des prix des médicaments sur le marché mondial et à la baisse constante de la valeur du dinar face aux devises étrangères, d’autant qu’elle a été enregistrée à un moment d’expansion notable de l’industrie pharmaceutique nationale, selon les données publiées par la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique.

En effet, la production nationale de médicaments couvre 63% des besoins du secteur pharmaceutique et 23% (presque le quart des besoins des hôpitaux). Et 73 % des médicaments fabriqués localement sont des génériques.

L’industrie pharmaceutique tunisienne comprend 25 unités industrielles, employant 9 000 personnes, pour la plupart des cadres supérieurs.

Cette activité a enregistré un taux de croissance de 45% ces dernières années.

En juillet 2023, l’Agence nationale du médicament et des produits de santé a été créée en tant qu’entité publique non administrative. Placée sous la tutelle du ministère de la Santé, elle est chargée de proposer les politiques nationales en matière de médicaments et de produits de santé, et d’assurer le contrôle de qualité des médicaments.

I. B. (avec Tap).