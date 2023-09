Tunisie-Japon : Inauguration de l’usine Tuniso-Japonaise Nippomed

«La bonne nouvelle d’aujourd’hui: Inauguration de l’usine Tuniso-Japonaise « NIPPOMED » 🇯🇵🇹🇳 », annonce l’ambassade du Japon en Tunisie en se réjouissant de ce nouveau partenariat entre les deux pays.

Annoncée en août 2022 après la signature du contrat entre la société japonaise GCUBE et la société tunisienne Unimed, l’entreprise joint-venture (NIPPOMED) de Recherche et de développement médical, dans le cadre du partenariat triangulaire Japon-Tunisie-Afrique, l’usine a vu le jour, hier.

L’inauguration a eu lieu en présence de l’ambassadeur Takeshi Osuga, de Jalel Tebib, DG de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia), Yano Tetsuro, président de l’Association de l’économie et du développement Africains (AFRECO), ancien ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et ancien Sénateur du Japon, de Kenji NISHIMURA Pdg de la société japonaise partenaire G-CUBE, de Ridha Charfeddine Pdg d’UNIMED, de Nacef Belkhiria Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise CCITJ et Doyen de la faculté de médecine de Souss.

A noter que le contrat de création de cette entreprise (joint-venture) a été signé, à l’occasion de la TICAD 8, par G-CUBE (société japonaise) et UNIMED (société tunisienne) dans le cadre du partenariat triangulaire Japon-Tunisie-Afrique afin de fabriquer et vendre des kits de test de grossesse et des maladies infectieuses populaires.

Y. N.