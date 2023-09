Tunisie : le financement de la saison céréalière à Béja et Jendouba

La Banque tunisienne de solidarité (BTS Bank) en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a organisé samedi dernier, 23 septembre 2023, à Béja, la «Journée des crédits saisonniers octroyés au profit des petits agriculteurs de céréales des gouvernorats de Béja et Jendouba au nom de la saison 2023/2024».

Cet évènement, mis sous l’égide du ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belaâti, s’inscrit dans le cadre de l’instauration de nouvelles procédures pour le financement de la saison céréalière initiées par la BTS Bank en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, et qui vise à octroyer environ 5.000 crédits saisonniers au profit des petits agriculteurs avec une enveloppe de l’ordre de 19 millions de dinars.

La journée a pour principal objectif d’optimiser la préparation de la saison céréalière 2023-2024 pour la population des petits agriculteurs, et ce, en réunissant les conditions requises assurant la réussite de la saison, dont les intrants de semence et de fertilisation, en plus de la facilitation des procédures d’accès au crédit bancaire et d’accélérer le processus de déblocage.

Les travaux de cette journée ont été marqués par la distribution d’environ 400 notifications d’accords de financements pour une enveloppe globale de 2,7 MDT distribués directement par la BTS Bank ou par les associations de microcrédits en faveur des petits agriculteurs des gouvernorats de Béja et Jendouba.

A cette occasion, des conventions de partenariat ont été signées avec certains groupements de céréales implantés dans la région, et qui stipulent la mise à la disposition des petits agriculteurs céréaliers des intrants de semence et de fertilisation dans les meilleurs conditions et délais.