La Tunisie interdit l’importation de bovins français atteints de MHE

Le ministère de l’Agriculture a annoncé mardi 26 septembre 2023 que les importations de bovins et de cervidés en provenance des régions françaises touchées par la maladie hémorragique épizootique sont interdites jusqu’à nouvel ordre.

Les régions où la maladie hémorragique épizootique (MHE) a été détectée sont les Hautes Pyrénées et les Pyrénées Atlantiques en France, ainsi que leurs environs (Landes, Gers, Haute-Garonne et Ariège, Gironde, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Aude et Pyrénées-Orientales).

Les importateurs d’animaux et de produits d’origine animale sont appelés à contacter les services centraux et régionaux compétents du ministère de l’Agriculture afin de connaître les conditions zoo-sanitaires spécifiques requises par la situation zoo-sanitaire du pays exportateur au moment de l’importation, conformément à l’article 2 du décret no. 2002-668 du 26 mars 2002, qui organise le travail des vétérinaires et des agents de contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation.

La MHE est une maladie virale transmise entre animaux par des insectes piqueurs hématophages du genre Culicoides. Elle touche les ruminants sauvages (notamment les cervidés) et les ruminants domestiques (notamment les bovins et, dans une moindre mesure, les petits ruminants).

Toutefois, la maladie n’est pas transmissible à l’homme. Elle a été détectée pour la première fois en Tunisie et au Maghreb arabe en 2006.

La MHE provoque des symptômes très similaires à ceux de la maladie de la langue bleue, avec une forte fièvre, de l’apathie, de l’anorexie, des boiteries, des lésions buccales et des difficultés respiratoires.

D’après Tap.