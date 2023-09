Ons Jabeur remporte le tournoi de Ningbo

Ons Jabeur, 7e WTA, a remporté ce matin, samedi 30 septembre 2023, le tournoi Challenger Ningbo, en Chine, à 250 points, contre la Russe de 19 ans, 85e mondiale, Diana Shnaider par 2 sets à 0 (6/2; 6/1).

Ce n’est pas une surprise et encore moins une grosse performance, mais nous n’allons pas faire la fine bouche et gâcher le plaisir de 12 millions de Tunisiens qui sont contents de savoir que leur «ministre du bonheur» est encore, à 29 ans, capable de remporter des tournois internationaux.

Cette victoire va lui permettre, en outre, de consolider sa 7e place, qui risque de lui être disputée par une opposition de plus en plus jeune et de plus en plus vorace.

Il faut dire que l’opposition était, dès le début, assez modeste et que la championne tunisienne n’a pas eu à se surpasser pour venir à bout de ses différentes adversaires, pour la plupart jeunes et inexpérimentées ou de vieilles routières du circuit sur le retour. Cela ne l’a pas empêché de se faire peur et d’avoir des sueurs froides lors de certains matches pourtant largement à sa portée.

On retiendra le bon côté de la chose : dans les moments de doute, elle n’a pas flanché, comme à Wimbledon, à l’US Open ou à Cincinatti, face à des adversaires autrement plus coriaces, mais elle a su se remobiliser et se remettre en selle pour conclure, souvent en roue libre.

Espérons que ce trophée, le cinquième de sa carrière, annonce le début d’un nouveau cycle qu’elle couronnera, enfin, par un titre de grand Chelem qui la fuit depuis des années.

I. B.