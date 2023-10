‘Paradise’’ de Boris Kunz ou les dangers du futur

‘‘Paradise’’ est un film très engagé, une fiction dystopique qui est sortie sur Netflix cette année 2023. A la fin, on a l’impression d’avoir reçu un coup de masse sur la tête. On n’en sort pas indemne.

Par Mohamed Sadok Lejri

L’histoire de ‘‘Paradise’’ se déroule dans un futur proche. Une entreprise privée, AEON, a mis au point une biotechnologie qui permet de transférer du temps de vie entre les personnes. Des «donneurs» sont grassement payés pour renoncer à plusieurs années de leur vie au profit de «receveurs» fortunés. Max, un vendeur talentueux et sans scrupule, profite de la misère des gens, notamment ceux du gigantesque camp de réfugiés transformé en vivier de «donneurs potentiels» par AEON, pour réussir professionnellement.

Max vit dans un bel appartement avec Elena, une jeune médecin avec qui il espère fonder une famille. Il développe des arguments auprès de son entourage pour justifier son travail qui consiste à convaincre les nécessiteux de vendre des années de leur vie contre une grosse somme d’argent – en d’autres termes, il leur propose de vivre moins longtemps, mais mieux grâce à l’argent –, jusqu’au jour où il sera lui-même confronté aux conséquences tragiques de la marchandisation de la vie humaine.

Quête d’une jeunesse éternelle

C’est un film qui stresse et qui est vraiment angoissant car l’identification aux personnages et aux situations du film se fait naturellement et constitue l’élément central de cette fiction.

Le téléspectateur ne peut juguler le flot de questions qui déferle dans sa tête en regardant ‘‘Paradise’’. En effet, ce film génère des questions inévitables sur le combat contre la vieillesse et la mort par tous les moyens, sur les conséquences d’une telle découverte scientifique dans une société capitaliste de plus en plus inhumaine, sur le pouvoir de l’argent qui permet de prendre des années de vie aux uns pour les donner aux autres, sur la quête d’une jeunesse éternelle qui serait capable de créer une scission jamais observée jusqu’alors entre les pauvres et les riches qui s’arrogent le droit de leur extirper leur jeunesse, sur les frontières de l’humanité d’une société…

Bref, ce long-métrage allemand pose des questions d’ordre philosophique et éthique qui semblent avoir été suscitées par l’importance phénoménale acquise par la science. D’ailleurs, dans les pays développés, les philosophes, contrairement aux nôtres qui ne parlent que d’islam et de son aptitude à se dissoudre dans la démocratie, ont fait des problèmes éthiques posés par les progrès scientifiques un axe fondamental de leur pensée.

‘‘Paradise’’ nous plonge dans un futur plausible grâce à un décor bien choisi et à une architecture froide qui reflète parfaitement le cynisme d’un monde géré par Sophie Theissen. Cette dernière est la mère du projet AEON et la scientifique qui a mis au point la révolution biotechnologique en question. Les effets spéciaux ne sont pas destinés à en mettre plein la vue, mais à faire crédible. Ainsi, le téléspectateur ne trouve aucun mal à se projeter dans ce futur sombre et funeste.

Des lendemains qui déchantent

La deuxième partie, en revanche, piétine un peu. D’aucuns pourraient reprocher au réalisateur d’avoir transformé ‘‘Paradise’’ en un film à suspense, même si Boris Kunz tient le public en haleine durant la deuxième partie du film et arrive à maintenir la tension non sans brio. D’ailleurs, les membres d’Adam, un groupe de résistants paramilitaire qui est passé à la lutte armée mais dont les méthodes sont celles des terroristes et qui signe les actes qu’il commet contre AEON d’un A cerclé qui n’est pas sans nous rappeler le symbole des anarchistes, prendront beaucoup plus d’importance dans la seconde partie du film.

Il n’en reste pas moins que cette fiction dystopique explore avec audace et profondeur les ramifications d’une société futuriste à la Aldous Huxley qui promet des lendemains qui déchantent et l’avènement d’un monde qui cherche à éliminer tous les obstacles pour accéder à la jeunesse éternelle. La réflexion qu’il propose sur la transaction des années de vie, le couple de protagonistes qui courent derrière la jeunesse et les thèmes abordés par ‘‘Paradise’’ en font une œuvre passionnante. Malgré quelques imperfections, ce film est digne d’intérêt et se lit comme une réflexion, un cri d’alarme, sur les dangers futurs qui guettent l’humanité. Les imperfections en question n’éclipsent pas la puissance de ce film.

A voir absolument !