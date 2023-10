Les avocats appelés à soutenir leur confrère Me Ayachi Hammami (Comité de défense)

Le Comité de défense de l’avocat et militant Ayachi Hammami a appelé les avocats à soutenir leur confrère convoqué par le juge d’instruction près le pôle judiciaire antiterroriste en charge de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

Dans un communiqué publié ce lundi 9 octobre 2023, le Comité de défense a rappelé que Me Ayachi Hammami sera interrogé demain mardi 10 octobre par le Pôle antiterroriste à propos de l’affaire de «complot» et a appelé les avocats à assister à l’interrogatoire, notamment pour «révéler la vérité dans une affaire montée de toutes pièces et visant les opposants démocratiques de diverses orientations».

Le Comité de défense pointe du doigt l’absence de garantie d’un procès équitable estimant que les personnes concernées sont poursuivies dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et/ou de leurs libertés, soulignant de ce fait l’importance de la présence de nombreux avocats à l’interrogatoire, demain, de Ayachi Hammami.

Y. N.