Grand Prix-Taekwondo : Le Tunisien Firas Katoussi décroche l’or à Taïwan

Le taekwondoïste tunisien Firas Katoussi a remporté, ce mercredi 11 octobre 2023, une médaille d’or au Grand Prix du monde de taekwondo à Taïwan.

Firas Katoussi a remporté son combat lors d’une finale qui l’a opposé au sud-coréen Geon-woo Seo, annonce la Fédération tunisienne de taekwondo, qui a salué «une belle performance et une brillante victoire»

Avec cette nouvelle médaille d’or, le taekwondoïste va améliorer son classement olympique mondial et se rapproche ainsi de plus en plus pour une qualification aux JO de Paris 2024, ajoute la même source.

Y. N.