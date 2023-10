ATFD : «Appel à la mobilisation, en solidarité avec le peuple palestinien et sa résistance héroïque»

En solidarité avec le peuple palestinien et sa résistance héroïque, l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates lance cet appel à toutes ses militantes et à toute personne libre pour rejoindre la manifestation populaire et nationale qui aura lieu le jeudi 12 octobre à partir de midi, débutant devant le local de l’UGTT.

L’objectif est d’exprimer notre soutien au peuple palestinien et de dénoncer l’attaque de la coalition impérialiste euro-américaine sur gaza.

Soyez nombreuses et nombreux !

Assumons notre responsabilité pour mettre fin aux bombardements sauvages sur gaza, ville martyre. dénonçons les crimes de guerre et le génocide que subit le peuple palestinien. Exigeons la levée du blocus sur gaza.

Et n’oublions pas le droit du peuple palestinien à un état libre et indépendant dont la capitale est jérusalem.

Saluons la résistance et la résilience du peuple palestinien.

Résistance, résistance, c’est la voie de l’existence.

Communiqué