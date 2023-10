Les 27 scientifiques tunisiens les plus en vue dans le monde

Dans son rapport annuel rendu public en date du 4 octobre 2023, Elsevier, une maison d’édition de renommée internationale, vient de distinguer en Tunisie quelques vingt sept chercheurs, les classant parmi les 2% de scientifiques les plus en vue dans le monde.

Ces 27 chercheurs sont essentiellement des universitaires chevronnés dans leurs disciplines scientifiques respectives, connus pour leurs publications scientifiques dans des revues renommées.

Parmi eux figurent le Kamel Ghédira, de la Faculté de pharmacie de Monastir, unique représentant de l’Université de Monastir et également distingué dans le rapport de 2020. Y figurent également Mokhtar Hamdi de l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (Insat, Université de Carthage), Moncef Nasri de l’École nationale des ingénieurs de Sfax (Enis), Hassen Aydi de l’Université de Sousse, Maher Mouakher de l’Ecole nationale des ingénieurs de Tunis (Enit), et bien d’autres (voir la liste complète dans le tableau ci après).

Par cette distinction honorifique, l’organisation consacre les efforts louables déployés par ces universitaires et leurs institutions dans le domaine de la recherche scientifique malgré des moyens souvent insuffisants mis à leur disposition.

Parmi les critères de sélection figurent notamment le nombre d’articles publiés dans des revues scientifiques, le nombre de citations d’articles par auteur et autres indicateurs bibliométriques.

Elsevier est une entreprise mondiale d’analyse d’informations qui aide les institutions et les professionnels à faire progresser les soins de santé, la science ouverte et à améliorer les performances pour le bénéfice de l’humanité.