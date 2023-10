Tennis : Blessée, Ons Jabeur déclare forfait pour la suite de l’Open de Zhengzhou

La championne tunisienne de tennis Ons Jabeur s’est blessée au genou ce jeudi 12 octobre 2023, et a déclaré forfait pour la suite du tournoi de Zhengzhou, où elle s’était qualifiée pour les quarts de finale.

«Je suis vraiment désolée de devoir me retirer parce que mon genou ne se sent pas très bien. J’ai adoré mon séjour à Zhengzhou et j’espère pouvoir revenir l’année prochaine» a notamment commenté Ons Jabeur via les réseaux sociaux.

La championne tunisienne de 29 ans s’était imposée aujourd’hui face à Lucia Bronzetti (6-3, 7-6) se qualifiant ainsi pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Zhengzhou, où elle devait rencontrer la joueuse russe Daria Kasatkina.

Y. N.