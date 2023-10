La première édition d’Agrobusiness Medafrica Expo à Hammamet

A l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT), la première édition du Salon international de l’agroalimentaire Agrobusiness Medafrica Expo se tiendra du 16 au 18 novembre 2023 à la Médina de Yasmine Hammamet.

Les organisateurs l’ont annoncé sur Facebook, expliquant que l’événement offrira l’occasion de rencontrer des professionnels parmi les opérateurs économiques du secteur agroalimentaire, tant Tunisiens qu’étrangers, à la recherche de partenariats gagnants dans une logique d’autonomie alimentaire tunisienne, africaine et internationale.

L’objectif est de promouvoir l’offre tunisienne de produits agroalimentaires et de valoriser le savoir-faire des entreprises tunisiennes.

Dans sa première édition, Agribusiness Medafrica Expo verra la participation de 250 entreprises exposantes et de 3 500 visiteurs venus de 17 pays étrangers.

Selon le site web de la Foire, les produits et services offerts se situent dans le domaine des céréales et dérivés, des fruits et légumes, du lait et dérivés, du sucre et dérivés, des boissons gazeuses, du poisson et des fruits de mer, de la viande, des chambres froides et des laboratoires de contrôle et de sécurité alimentaire.

Le programme comprend des rencontres bilatérales (B2B) pré-organisées entre opérateurs Tunisiens et étrangers. Des forums et ateliers internationaux seront également organisés sur des questions d’actualité liées au secteur agroalimentaire, telles que «l’autosuffisance et la sécurité alimentaire en Afrique», «Le partenariat international levier de développement du secteur agroalimentaire en Tunisie et dans le monde» et «Normes de qualité et normes internationales dans le secteur agroalimentaire».

L’événement se déroule sous les auspices du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.