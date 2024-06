Formations innovantes pour la production de la pomme de terre en Tunisie

Comment améliorer la productivité de la culture de la pomme de terre et les revenus des producteur·rices et leur adaptation aux changements climatiques, dont la Tunisie est l’un des pays les plus affectés en Méditerranée ?

A cet effet, le projet «Innovations pour l’agriculture et l’agro-alimentaire» (IAAA) et ses partenaires ont mis en œuvre, depuis 2021, des Formations innovantes pomme de terre (FIP), qui visent également à offrir aux vulgarisateur·rice·s et conseiller·ère·s agricoles une approche innovante adéquate au contexte rural et axée sur les besoins des adultes.

Dans ce contexte, un atelier de restitution a été organisé le 13 juin 2024 à Tunis, en présence des partenaires et parties prenantes impliqués, pour présenter les résultats et impacts de l’approche FIP et de la mission de formation du 2e pool de formateurs FIP.

L’apport de FIP basé sur l’approche andragogique a été clairement démontré à travers un panel de témoignages, en se référant à la réalité du terrain.

L’andragogie, rappelons-le, est sous une forme synthétique la formation pour adultes. Elle est dynamisée par la curiosité et la responsabilisation des actants. Elle recherche l’autonomie professionnelle des adultes tout en faisant en sorte que l’andragogue se positionne afin d’éviter des sources de tension.

Cet atelier a également été l’occasion de discuter et d’échanger autour de la durabilité de cette approche et, dans le même cadre, d’effectuer la passation de FIP au Centre technique de la pomme de terre et d’artichaut (CTPTA).

En effet, le CTPTA a pris la relève en tant que chef de file pour les différents organismes du secteur et il se chargera de l’organisation des sessions de formation après le projet IAAA.

La dernière partie de l’atelier a été dédiée à la distribution des certificats pour les formateurs et maîtres formateurs FIP qui vont se déployer sur le terrain pour diffuser leur savoir-faire parmi les cultivateurs-trices.

Cette activité entre dans le cadre du projet IAAA qui fait partie du programme global «Centres d’innovations vertes pour le secteur agroalimentaire», financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre conjointement par la GIZ, l’Agence de la coopération au développement allemande, et l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) mandatée par le ministère de l’Agriculture.