Tunisie : les revenus du secteur de l’assurance en hausse de 12,42% en 2022

Le chiffre d’affaires total du secteur des assurances s’est établi à 3.184,955 millions de dinars tunisiens (MDT) en 2022, contre 2.833,204 MDT en 2021, soit un taux de croissance de 12,42% en 2022, selon le rapport sur «Le marché tunisien de l’assurance pour 2022», récemment publié par la Fédération tunisienne des sociétés d’assurances (Ftusa).

Le taux de pénétration de l’assurance dans l’économie tunisienne (total des primes émises en proportion du produit intérieur brut) est passé de 2,5% en 2021 à 2,4% en 2022.

Le rapport montre que le marché tunisien des assurances a enregistré des primes émises (assurance non-vie et vie) de 3.184,955 MDT en 2022 contre 2.833,204 MDT en 2021, en hausse de 12,42% contre 10,23% en 2021.

Les primes émises en assurance non vie ont atteint 2 281,770 MDT en 2022 contre 2 111,221 MDT en 2021, en hausse de 8,08% par rapport à 2021. Elles ont représenté 71,64% du total des émissions en 2022, contre 74,52% en 2021.

Les primes émises en assurance vie se sont élevées à 903,185 MDT en 2022 contre 721,983 MDT en 2021, soit une hausse de 25,10% en 2022 contre 15,71% en 2021. Ces primes ont représenté 28,36% du total des émissions contre 25,48% en 2021.

Hausse de la prime d’assurance moyenne par habitant

Selon le rapport, la prime moyenne d’assurance par habitant est passée de 241 TND en 2021 (180 TND pour l’assurance non vie et 61 TND pour l’assurance vie) à 270 TND en 2022 (193 TND pour l’assurance non vie et 77 TND pour l’assurance vie).

Cette prime moyenne par habitant a augmenté régulièrement au cours des trois dernières années. Elle comprend une part importante pour l’assurance automobile, avec une prime moyenne par habitant de 108 TND en 2022, contre 101 TND en 2021.

En termes de primes émises par branche, la structure du marché reste inchangée, l’assurance automobile (parce qu’elle est obligatoire) restant toujours en tête des émissions totales, avec 40,40% en 2022 contre 42,35% en 2021. Elle est suivie par l’assurance vie, qui représente 28,36% en 2022 contre 25,48% en 2021.

Les primes émises par les compagnies d’assurance directe ont totalisé 3.170,597 MDT en 2022 contre 2.821,926 MDT en 2021, en hausse de 12,36% en 2022 contre 10,23% en 2021.

Les sinistres réglés au titre des affaires directes se sont élevés à 1.735,599 MDT en 2022 contre 1.636,254 MDT en 2021, soit une hausse de 6,07% en 2022.

Les frais de gestion, qui sont composés des frais d’acquisition et des autres frais nets de gestion, ont augmenté de 7,96% à 729,987 MDT en 2022 contre 676,153 MDT en 2021.

Le rapport de la Ftusa souligne que le résultat technique de l’exercice s’est amélioré en 2022, enregistrant un excédent de 218,612 MDT contre un excédent de 199,910 MDT en 2021.

Le bilan consolidé a dégagé un bénéfice de 259,738 MDT en 2022, contre 225,041 MDT en 2021.