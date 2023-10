Que doivent encore souffrir les enfants de Gaza ?

La bombe a explosé à quelques centaines de mètres de l’endroit où j’étais assis avec ma femme, Safa, et mes trois enfants, Ali, Karam et Adam. Ali, 13 ans, a crié; Karam, 10 ans, a enfoui son visage dans ma poitrine; et Adam, 5 ans, a fondu en larmes.

Par Fadi Abou Shammalah *

Nous étions mardi matin à l’extérieur du terminal de Rafah, entre la bande de Gaza et l’Égypte. J’ai eu la chance d’obtenir des permis permettant à ma femme et à mes enfants de passer en Égypte afin qu’ils puissent attendre en toute sécurité la fin de la violence terrifiante qui s’abat sur Gaza. Mais avant que leurs noms ne soient prononcés, Israël a bombardé le passage, qui était alors la seule voie d’entrée ou de sortie de la bande de Gaza.

Nous avons rapidement conduit les enfants dans le hall du passage à niveau, mais un policier a commencé à crier à tout le monde d’évacuer immédiatement; le passage à niveau était fermé.

Entourés par des dizaines d’autres personnes, nous avons sauté dans ma voiture et sommes retournés à toute vitesse vers ma maison familiale dans le camp de réfugiés de Khan Yunis, où Ali et Adam ont continué à pleurer tandis que Karam tremblait silencieusement.

Nous n’étions qu’une seule famille, confrontée à un incident terrifiant. Plus de deux millions de Palestiniens sont coincés à l’intérieur de Gaza, dont environ la moitié ont moins de 18 ans, alors qu’Israël nous frappe en représailles à l’attaque surprise du Hamas trois jours auparavant, et les États-Unis promettent un soutien militaire «accru» (à Israël, Ndlr).

Le pire est encore à venir

Des complexes d’appartements dans la ville de Gaza ont été rasés, des maisons bombardées et des familles anéanties. Je ne peux même pas reconnaître le quartier chic de Rimal, dans la ville de Gaza, tant il a été complètement endommagé. Au moins 326 enfants ont été tués dans la bande de Gaza depuis samedi (trois jours seulement après l’attaque, Ndlr), selon le ministère de la Santé. Des femmes et des enfants de ma famille élargie ont été tués lors d’une attaque mardi, et mon cousin a été tué mercredi. L’odeur des explosifs imprègne toute la bande. Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, nous a qualifiés d’«animaux humains» et a annoncé que le siège étouffant que les Palestiniens de Gaza endurent depuis plus de 15 ans serait encore renforcé : la bande est désormais privée de nourriture, d’électricité et de carburant.

Pas d’électricité signifie pas d’Internet ni de connexion avec le monde extérieur. Les eaux usées s’infiltrent dans les rues de Gaza; les installations de traitement des déchets nécessitent de l’électricité. L’approvisionnement en eau a été coupé. Lundi, en roulant vers le sud, j’ai croisé cinq écoles des Nations Unies transformées en refuges, si remplies de personnes déplacées que les familles se sont répandues dans les cours. La peur grandit en moi, car je sais que le pire est encore à venir.

Plus de 2 300 Israéliens et Palestiniens ont été tués jusqu’à présent, pour la plupart des civils. Je suis attristé par le meurtre de tous les civils. Je sais que la douleur d’un parent israélien n’est pas différente de l’angoisse d’une mère ou d’un père à Gaza. Pourtant, je ne suis pas surpris que nous nous trouvions à ce sanglant point de non-retour.

La plupart des combattants qui ont franchi ces murs n’ont probablement que quelques années de plus qu’Ali; beaucoup d’entre eux sont nés pendant la deuxième Intifada. Toute leur expérience a été l’occupation militaire israélienne, le siège et les assauts militaires dévastateurs sur une enclave de 140 miles carrés, avec des taux de chômage et de pauvreté d’environ 50 pour cent. C’est l’histoire, et ce sont les conditions qui ont façonné tant de personnes à Gaza, et non une justification. Israël a aidé à créer ces combattants en les privant d’espoir, de dignité et d’avenir.

Une vie décente pour tous est-elle possible ?

J’essaie d’imaginer un résultat positif que cette terrifiante escalade pourrait apporter. Il y aura peut-être un échange de prisonniers. Bien que les Palestiniens aient le droit de résister à l’occupation, j’ai toujours préféré une action de masse directe, non armée et dirigée par des civils. Peut-être que les militants palestiniens, israéliens et internationaux qui ont utilisé ces tactiques pour s’opposer à l’occupation israélienne et à un système que les principales organisations de défense des droits humains – dont Amnesty International, Human Rights Watch et le groupe israélien de défense des droits B’Tselem – considèrent comme l’apartheid, seront en mesure d’exploiter cette horreur pour faire avancer un jour leur vision d’un avenir de libération et d’une vie décente pour tous.

Mais pour le moment, alors que les troupes israéliennes se massent à la frontière avec Gaza, suggérant une invasion terrestre imminente, je ne peux pas penser au-delà des prochains jours.

Combien de familles supplémentaires seront anéanties ? Combien d’enfants deviendront orphelins et sans abri ? Que se passera-t-il lorsque les rayons de nos marchés seront vides et que les réserves de carburant pour les générateurs de nos hôpitaux s’épuiseront ? Qu’adviendra-t-il de notre humanité collective si les civils israéliens continuent d’être pris pour cibles et si les bombes continuent de détruire nos infrastructures, laissant les enfants de Gaza morts dans nos rues ?

Traduit de l’anglais.

Source : The New York Times.

* Palestinien de Gaza.