Solidarité Palestine : Le ministère des Sports soutient la championne tunisienne Ons Jabeur

Tout en réaffirmant son soutien à la cause palestinienne, le ministère de la Jeunesse et des Sports a exprimé sa totale solidarité avec la championne tunisienne Ons Jabeur visée par une plainte de l’association israélienne de tennis (ITA), après avoir exprimé sa solidarité avec la Palestine.

Dans un communiqué publié, ce mercredi 18 octobre 2023, Le ministère de la Jeunesse et des Sports a exprimé sa solidaire avec tous les sportifs tunisiens qui ont soutenu publiquement la cause palestinienne, tout en appelant les Tunisiens présents dans les structures sportives internationales à soutenir la championne tunisienne et à se tenir à ses côtés face à cette campagne, dont elle est victime.

Rappelons que l’ITA a officiellement porté plainte contre Ons Jabeur auprès de la WTA par l’intermédiaire de l’ITF, en l’accusant de «soutenir une organisation terroriste» et en réclamant des sanctions contre la championne tunisienne.

Notons que le nageur tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui champion du monde et champion olympique a également exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien. «Vive la Palestine pour toujours et à jamais !», a-t-il notamment lancé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, en affirmant que les Tunisiens soutiennent inconditionnellement le peuple palestinien.

Y. N.