La dette de l’État tunisien représenterait 79,81% du PIB à fin 2024

Le projet de loi de finances pour 2024, outre les dispositions liées au budget, comprend des dispositions fiscales et financières liées au maintien du rôle social de l’État et à l’approvisionnement du marché des produits de base, au soutien aux secteurs de l’agriculture, de la pêche et des ressources en eau, au soutien à l’intégration financière des PME, à la promotion de l’épargne et à la relance de l’investissement.

La création de mécanismes alternatifs pour financer les dépenses de subventions, ainsi que le soutien à l’économie verte et au développement durable sont aussi prévus.

Par ailleurs, la dette de la Tunisie devrait atteindre 139,9 milliards de dinars (MMDT) à fin 2024, contre 127,1 MMDT prévus pour 2023, en hausse d’environ 12 MMDT, selon le projet de budget de l’Etat 2024 (PBE 2024).

Cette hausse s’explique par un déficit budgétaire de 10 MMDT et les répercussions du taux de change (2,1 MMDT).

La dette de l’État représenterait 79,81% du PIB à fin 2024, contre 80,20% en 2023 et 79,83% en 2022, indique encore le PBE 2024

La dette intérieure de l’État, estimée à environ 59 MMDT, représente environ 42,2% de la dette globale du pays, tandis que sa dette extérieure, qui s’élève à environ 80,9 MMDT, en représente 57,8%.

La hausse de 1% du taux de change des devises étrangères par rapport au dinar augmentera la dette de l’Etat de près de 837 MDT, soit environ 0,48% du PIB.

En effet, l’euro représente 42,88% de la dette extérieure de la Tunisie, suivi du dollar américain (41,73%), du yen japonais (4,05%) et des droits de tirage spéciaux (7,36%), tandis que les autres monnaies en représentent 3,99%.