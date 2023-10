Le Tunisien, second mangeur de pâtes au monde, derrière l’Italie

L’Italie est le premier producteur mondial de pâtes alimentaires, avec 3,6 millions de tonnes et un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros. Il est aussi le pays qui mange le plus de pâtes par habitant et par an (23 kg), devant la Tunisie (12 kg) et Venezuela (12 kg).

Un plat de pâtes sur quatre consommé dans le monde est fabriqué en Italie et en 25 ans la part des exportations a triplé (+210 %). Alors que la production mondiale de pâtes avoisine les 17 millions de tonnes (+1,8% par rapport à 2021), soit le double des 9 millions de 1998. Un succès sans frontières qui sera célébré à l’échelle mondiale mercredi 25 octobre 2023 lors de la Journée mondiale des pâtes qui fête ses 25 ans.

De 1998 à aujourd’hui, les pâtes ont remporté leur défi mondial sur plusieurs fronts. Selon les données traitées par l’Union alimentaire italienne et l’Organisation internationale des pâtes (Ipo), l’Italie, en plus d’être leader en matière de production, est aussi le pays qui mange le plus (avec 23 kg par habitant et par an), devant la Tunisie avec 17 kg et le Venezuela avec 12 kg), pour un total de 1,3 million de tonnes consommées en 2022. 25 % des pâtes consommées dans le monde et 75% consommées en Europe sont produites par une usine de pâtes italienne.

D’après Ansamed.