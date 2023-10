Le fonds Anava accompagne les startups deep tech en Tunisie  

Le fonds de fonds Anava, géré par Smart Capital, a exprimé son engagement à investir 5 millions d’euros dans un nouveau fonds sous-jacent appelé Titan Seed Fund I consacré à l’accompagnement des startups deep tech (développant des techniques très innovantes) en Tunisie.

Un accord a été signé lors d’une conférence de presse, organisée mercredi 18 octobre 2023, par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), pour présenter le projet d’accompagnement Startups & PME Innovantes, financé par la Banque Mondiale, la CDC et la banque allemande de développement KFW.

Le nouveau fonds Titan Seed Fund I est géré par la société Medin Fund Management Company qui a obtenu l’agrément du Conseil du marché financier (CMF) en novembre 2022. Elle a été fondée par l’ancien ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique Noomane El Fehri et gestionnaire de capital d’investissement, Ghazi Ben Othman (détenant chacun 39,99% de son capital).

Doté d’un montant de 10 millions d’euros, Titan Seed Fund I vise à investir dans près d’une vingtaine de startups tunisiennes. Il représente le premier fonds en Afrique du Nord axé sur la deep tech en phase de «seed fundraising».

Le Fonds compte investir un montant moyen compris entre 300 000 € et 650 000 €, dans le but de les préparer à une levée de fonds de type «Série A».

La levée de fonds de série A intervient lorsque la startup a déjà commercialisé un produit ou un service qui suscite l’intérêt et présente des perspectives de développement.

Anava, lancé officiellement le 23 mars 2021, est le premier fonds de fonds en Tunisie et en Afrique. C’est l’un des piliers essentiels de l’initiative nationale Startup Tunisie qui vise à faire de la Tunisie un pays d’innovation et de startups au carrefour de la Méditerranée, de la région Mena et de l’Afrique.