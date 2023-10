Le Tunisien Ayoub Hafnaoui nominé pour le titre de meilleur nageur 2023 (World Aquatics)

Le nageur tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui champion olympique et double champion du monde a été nominé par World Aquatics pour le titre de meilleur nageur du monde 2023.

Sacré champion olympique aux JO de Tokyo, Ayoub Hafnaoui âgé de 20 ans est double champion du monde (800m et 1500m) et vice-champion du monde (400m).

Dès l’âge de 15 ans Ayoub Hafnaoui a entamé sa carrière professionnelle aux Jeux africains de la jeunesse de 2018 à Alger, où il a décroché une médaille d’argent du 800 m et une médaille de bronze du 400 m nage libre en individuel ainsi que deux médailles d’or en relais 4 × 100 m nage libre et 4 nages avec l’équipe nationale.

En juin 2021, il décroche l’or aux championnats de France sur 400 m10 et 800 m11, et termine à la 4e place du 1.500 m12, avant d’accéder à la notoriété mondiale en remportant le 400 m nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo, le 25 juillet de la même année.

Ayoub Hafnaoui décide en septembre 2022 de partir aux États -Unis pour suivre des études universitaires en management sportif à l’université de l’Indiana à Bloomington, tout en poursuivant ses entraînements sportifs en prévision, notamment, des Jeux Olympiques Paris 2024.

Depuis, il a enchaîné les records et les titres, notamment en remportant la médaille d’or au meeting Pro TYR de Knoxville, en décrochant le championnat du monde de la distance tout en réalisant un nouveau record, à Fort Lauderdale en mars en raflant l’or sur 400 m, 800 3 et 1.500 ou encore aux épreuves Mare Nostrum à Barcelone, où il y décroche l’or sur 400 m et sur 1.500 m..

Nominé par World Aquatics pour le titre de meilleur nageur 2023, Hafnaoui est en course avec le Français Léon Marchand et le Chinois Qin Haiyang.

Y. N.