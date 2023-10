L’industrie cosmétique italienne lorgne les ingrédients naturels tunisiens

Les perspectives d’exportation des ingrédients naturels pour l’industrie cosmétique produits en Tunisie et destinés au marché italien ont été au centre d’un webinaire intitulé «Ingrédients naturels tunisiens pour l’industrie cosmétique».

L’événement a été organisé par le bureau milanais du Centre de promotion des exportations (Cepex) en collaboration avec le Projet d’accès au marché des produits agroalimentaires typiques (Pampat).

Le Cepex a annoncé jeudi 19 octobre 2023 que ce webinaire, organisé en collaboration avec Cosmetica Italia et auquel ont participé une trentaine de ses membres, visait à promouvoir la qualité des ingrédients cultivés et transformés en Tunisie pour l’industrie cosmétique. Les huiles essentielles, les huiles végétales et les eaux florales présentent un intérêt particulier.

Le PDG du Cepex, Mourad Ben Hassine, a souligné les qualités et vertus des ingrédients tunisiens, qui ont toutes les chances de s’imposer davantage dans la chaîne d’approvisionnement cosmétique italienne.

Du côté tunisien, Chedly Belkhodja, président de la Chambre des producteurs d’huiles essentielles et d’eaux florales de Tunisie, et Haïfa Benabid, représentante de l’Association nationale pour le développement du cactus (Anadec), ont évoqué les spécificités de la Tunisie, connue pour son sol fertile et son climat méditerranéen, qui permettent de cultiver des ingrédients naturels de haute qualité répondant aux normes internationales les plus strictes.

Ils ont confirmé que les producteurs tunisiens sont en mesure de fournir aux industriels italiens des ingrédients naturels purs, biologiques et compétitifs pour répondre au marché cosmétique en rapide évolution.

Du côté italien, Fabio Francina, vice-président de Cosmetica Italia, a donné un aperçu des caractéristiques et de la taille du marché cosmétique italien, qui est le quatrième en Europe.

Elle devrait atteindre un chiffre d’affaires de consommation de 12,4 milliards d’euros d’ici fin 2023.

En termes de production, l’industrie cosmétique italienne espère atteindre 14,8 milliards d’euros.

Le représentant italien a souligné l’engagement des industriels italiens à incorporer de nouveaux ingrédients, compte tenu de l’importance qu’ils attachent à la R&D et à l’innovation dans ce domaine.

Pour rappel, l’Italie était le principal partenaire commercial de la Tunisie en 2022, avec des flux commerciaux totaux d’environ 21,3 milliards de dinars. Cette tendance s’est poursuivie tout au long de l’année en cours, se traduisant par un excédent commercial en faveur de la Tunisie.