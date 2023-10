Gaza coupée du monde : Rassemblement de solidarité à Tunis

Un rassemblement est organisé à Tunis, cette nuit alors que Gaza est ciblée par de violents bombardements de l’occupant israélien privant les palestiniens de communications et d’internet.

Les forces de l’occupation sioniste avait annoncé leur intention d’intensifier les bombardements par air, mer et terre et ont joint le geste à la parole cette nuit à Gaza où la situation est inscriptible, comptant déjà des dizaines de dizaines de morts, selon les premières informations recueillies par Al-Jazeera.

A Tunis, les citoyens se sont rassemblés au centre-ville pour dénoncer ses attaques sans précédents et ont réclamé l’expulsion des ambassadeurs de France et des États-Unis estimant que ces pays, entre autres de l’Occident, «sont les complices et donc alliés des sionistes dans ces crimes de guerre».

Les manifestants ont appelé les organisations mondiales à intervenir pour faire cesser ces crimes contre l’humanité et ont par ailleurs réitéré leur appel aux autorisés tunisiennes à criminaliser la normalisation avec Israël.

