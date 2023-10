Kaïs Saïed rappelle «le droit des Palestiniens de résister à l’occupation sioniste»

Kaïs Saïed a renouvelé, vendredi 28 octobre 2023, le soutien inconditionnel de la Tunisie au peuple palestinien afin qu’il recouvre tous ses droits et établisse son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale.

Le président de la république, qui a réitéré ce soutien lors de sa rencontre, au Palais de Carthage, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a également déploré l’incapacité du Conseil de sécurité de l’Onu à ratifier un projet de résolution pour cesser le feu à un moment où le nombre de martyrs palestiniens est en augmentation, notamment des nourrissons, des enfants et des femmes, lit-on dans un communiqué de la présidence de la république.

Le président a souligné que «les maisons des civils ont été ciblées, les mosquées et les églises n’ont pas été respectées, et même les hôpitaux n’ont pas été exclus» des bombardements, ajoutant que «plus de deux millions de Palestiniens n’ont pas accès aux médicaments, aux fournitures médicales, à l’eau, à la nourriture et à l’électricité, sont massacrés par la machine de guerre sioniste dans le but de les chasser de leur patrie.»

Le chef de l’Etat a rappelé que «toutes ces atrocités sont perpétrées sous les yeux du monde ainsi que des pays qui soutiennent cette entité usurpatrice, notamment ceux qui ont contribué à l’élaboration de la Charte des Nations Unies et à la fixation des règles du droit international humanitaire».

Le président Saïed a rappelé la résolution n°3379 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 10 novembre 1975 qui reconnaissait que le sionisme est une forme de racisme similaire au système de séparation et de discrimination raciale.

Il a affirmé que les résolutions de l’Assemblée générale n’ont rien changé à la nature de cette entité, qui «a perpétré les massacres les plus épouvantables avant la résolution de partition et continue de les commettre jusqu’à présent», a-t-il déclaré.

Le président de la république a souligné que «le peuple palestinien a le droit de décider de son propre sort et de résister fermement à l’occupation», ajoutant que «de nombreuses forces de libération dans le monde, qui ont lutté contre le colonialisme et la discrimination raciale, ont été présentées comme des mouvements terroristes», rejetant ainsi la propagande israélienne à propos des mouvements de libération palestiniens qualifiés de «terroristes», qualificatif mensonger repris en chœur par les dirigeants et les médias occidentaux.

I. B.