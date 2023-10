La Tunisie et la France attachées à l’unité et la stabilité de la Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a rencontré, vendredi 27 octobre 2023 à Tunis, l’envoyé spécial du président français en Libye, Paul Soler. La réunion a porté sur la nécessité de résoudre la crise en Libye et de préserver l’unité, la sécurité et la stabilité du pays.

L’envoyé français a salué le rôle actif de la Tunisie depuis le déclenchement de la crise libyenne, appelant à assurer une plus grande coordination entre Paris et Tunis dans le cadre d’une approche participative susceptible de faire avancer le processus politique en Libye, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La réunion a également porté sur les derniers développements en Palestine. Le ministre Ammar a réitéré la position de la Tunisie concernant les atrocités et les crimes barbares commis par les forces d’occupation israéliennes à Gaza, mettant en garde contre les graves répercussions que l’escalade israélienne pourrait avoir sur la région et sur le monde entier, eu égard la situation inhumaine à Gaza.

Ammar a également dénoncé le laxisme de la communauté internationale pour mettre fin au massacre dans la bande de Gaza.