WTA Finals : Ons Jabeur face à Coco Gauff pour son premier match

Le tirage au sort des groupes des WTA Finals Masters 2023 a eu lieu ce samedi 28 octobre 2023 et la championne de tennis tunisienne Ons Jabeur classée 7e mondiale évoluera au sein du groupe Chetumal et devra affronter Coco Gauff (3e), Iga Swiatek (2e) et Marketa Vondrousova (6e).

Les 8 meilleures joueuses de la saison s’affronteront ainsi du 29 octobre au 5 novembre 2023 à Cancun, au Mexique pour succéder à Caroline Garcia, la gagnante de l’édition 2022.

Pour la championne tunisienne Ons Jabeur, l’aventure commence dans la nuit de lundi 30 au mardi 31 octobre 2023 à partir de 1h00 (heure tunisienne estimée) et elle devra affronter la joueuse américaine Coco Gauff.

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports et Tennis Channel.