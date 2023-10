Mission d’affaite tunisienne en décembre à Dakar

Une mission d’hommes d’affaires tunisiens sera organisée du 10 au 14 décembre prochain à Dakar (Sénégal), a indiqué samedi 28 octobre 2023 le Centre de promotion des exportations (Cepex).

Les opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs agricole et agroalimentaire; de construction et matériaux de construction; de santé (médicaments et dispositifs médicaux); de l’emballage et des TIC peuvent participer à cette mission.

Au programme : des rencontres B2B, une visite de la Foire internationale de Dakar (Fidak) et du Centre de développement urbain de Diamniadio, ainsi que l’organisation d’un Forum d’affaires et de partenariat Tunisie-Libye-Sénégal.