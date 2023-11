L’amnésie coupable de l’Occident face aux crimes d’Israël

L’Occident doit mettre un terme à son hypocrisie et à la règle des «deux poids, deux mesures» qu’il applique à la crise israélo-palestinienne. Qu’il rende justice aux Palestiniens auxquels il veut faire porter le chapeau de sa faute morale et criminelle envers les juifs durant la seconde guerre mondiale ! Et qu’il fasse respecter le droit international à Israël aussi, sinon c’est la loi de la jungle.

Par Rachid Barnat

Les médias occidentaux ont pris fait et cause pour Israël après l’attaque du Hamas le 7 octobre contre les habitants du sud d’Israël. Emportés par l’émoi suscité par cet attentat, tous approuvent la riposte d’Israël à massacrer les Palestiniens et à détruire massivement des quartiers entiers à Gaza, parce que c’est un Etat démocratique, disent leurs journalistes et les spécialistes «commentateurs» du conflit israélo-palestinien qui abondent dans le sens du gouvernement de Netanyahou pour qualifier le Hamas de terroriste et de le condamner pour crime contre l’humanité !

Or dans les territoires occupés, les colons israéliens spolient et tuent régulièrement, si ce n’est quotidiennement, des Palestiniens dont personne ne parle en Occident.

Dés qu’un colon s’installe, très vite l’armée israélienne vient le «sécuriser» en créant un cordon sanitaire autour de lui, débarrassé des Palestiniens; qu’ils chassent de leur maison, de leurs terres; arrachant leurs plantations d’oliviers, rasant leurs vergers et réquisitionnant leurs points d’eau… ce qui explique la carte de la Cisjordanie truffée de colonies israéliennes, réduisant le territoire accordé aux Palestiniens en 1947 puis en 1967 après la guerre des six jours, à peau de chagrin !

Qui en parle? Personne en Occident.

Mais tous condamnent le terrorisme des Palestiniens. Certains pour raison garder, ne cédant pas totalement à l’émotion générale suscitée par cette attaque, condamnent uniquement le Hamas et le qualifient d’organisation terroriste mais nous expliquent qu’il aurait pris en otage les Palestiniens qui n’y sont pour rien. Cependant, ils ne pipent mot du terrorisme du Likoud qui a pris en otage les Israéliens, pour commettre ses crimes en leur nom; ni ne dénoncent les crimes des colons en territoires palestiniens occupés !

Qui parle de ce terrorisme d’Etat ? Peu de voix en Occident le dénoncent.

Pour tout colonisateur, un combattant de la liberté est un terroriste

Dans toutes les guerres de libération, le colonisateur qualifie toujours de terroristes les combattants pour la libération car ils n’ont pas un Etat constitué ni reconnu comme tel. Et au terrorisme d’Etat, ils répondent par le terrorisme individuel : massacres, kidnappings, otages… crimes impardonnables. L’histoire de la néo-colonisation de la Palestine rappelle une autre colonisation, celle de l’Algérie où des crimes impardonnables ont été commis de part et d’autres par les extrémistes : Hamas/Likoud et FLN/OAS.

Durant leur mandat onusien sur la Palestine, les Anglais qualifiaient déjà de terroriste la Haganah, branche armée des sionistes, durant la «guerre de libération» de 1948, faite par les juifs d’Europe qui fuyaient le nazisme et l’antisémitisme; et qui sont venus coloniser la Palestine, pour installer «un peuple sans terre, sur une terre sans peuple», comme disaient les sionistes d’alors à l’Onu ! Que les démocraties occidentales se sont empressées pour la leur accorder, au dépens des Palestiniens qui n’y sont pour rien dans leurs malheurs; pour se faire pardonner leur lâcheté face à Hitler leur bourreau génocidaire; et faire oublier par la même l’antisémitisme des Européens.

Les massacres et les morts doivent être dénoncés des deux côtés. Les bébés, les enfants, les vieillards, les civils massacrés ou tués par les uns et les autres doivent susciter la même empathie et la même colère dans les deux camps.

Stop aux indignations sélectives !

Si le Hamas a provoqué 1000 morts lors de son attaque, Netanyahou en est déjà à près de 10 000 Palestiniens morts et 24 000 civils blessés; avec plus de 1 500 000 civils déplacés dont près de 1 000 Palestiniens portés disparus; et des quartiers entiers rasés dans Gaza !

En Occident on s’accorde à dire qu’il est légitime qu’Israël se défende ! Mais se défende contre qui? Puisque à la faveur d’«escarmouches/intifada» et de «guerres asymétriques», les sionistes poussent ses frontières onusiennes chaque fois un peu plus avant; et n’auront de cesse que de restaurer le grand Israël biblique, en chassant tous les Palestiniens vers «les périphéries», c(est-à-dire vers les pays voisins (Jordanie, Egypte, Liban…), en renvoyant «un peuple arabe chez ses frères arabes», selon leur doctrine sioniste; puisqu’ils nient l’existence de la Palestine et celle de son peuple, qu’ils considèrent venu coloniser la terre promise par Dieu à son peuple élu!

L’Occident soutient l’épuration ethnique qu’Israël pratique en Palestine

Pour culpabiliser les démocraties occidentales et obtenir leur soutien, que mieux que de leur rappeler leur lâcheté face à Hitler. Ce que font les sionistes du Likoud quand ils jouent les cartes «shoah» et «holocauste», termes galvaudés, qu’ils mettent à toutes les sauces et que dénonce Emmanuel Levinas quand il dit : «Se réclamer de l’Holocauste pour dire que Dieu est avec nous en toutes circonstances est aussi odieux que le ‘‘Gott mit uns’’ qui figurerait sur les ceinturons des bourreaux»; crimes consécutifs à une politique d’épuration de l’Europe de ses juifs, pris en chasse par les nazis; pour que l’Occident ferme les yeux sur l’épuration ethnique que pratiquent les sionistes en Palestine, pour la débarrasser des Palestiniens; avec occupation des territoires palestiniens qui fait d’Israël un Etat apartheid et contre laquelle Yitzhak Rabin mettait en garde en 1976 !

Qui parle en Occident de cette épuration ethnique et de l’Etat apartheid mis en place par le Likoud ? Personne ou très peu.

Que dirait aujourd’hui Hannah Arendt en apprenant que Benjamin Netanyahou a créé une agence gouvernementale de «l’identité nationale juive», se demande Charles Enderlin qui s’inquiète de la dérive fasciste messianique d’Israël. Cette solution à la question juive n’a réussi qu’à produire une nouvelle catégorie de réfugiés, les Palestiniens, accroissant ainsi le nombre d’apatrides et des sans-droits.

Qui s’en inquiète en Occident ?

Et dans cette négation de l’autre, si le Hamas dit ouvertement son désir de renvoyer les juifs d’où ils venaient, les sionistes eux, sans le dire ouvertement, appliquent une politique d’apartheid envers les Palestiniens, s’ils ne les chassaient de leurs terres; et ce, depuis la guerre de 1948, restée dans la mémoire collective des Palestiniens synonyme de «nakba/catastrophe» avec le premier exode massif des Palestiniens vers les pays limitrophes de la Palestine.

Qui en Occident dénonce cette chasse aux Palestiniens?

Depuis l’occupation des territoires par l’armée israélienne, la réponse du gouvernement israélien aux réclamations des Palestiniens de leurs droits n’est que répressive et se traduit par des milliers de prisonniers Palestiniens dans les geôles israéliennes, sans parler des 2,5 millions de Palestiniens de Gaza maintenus dans une prison à ciel ouvert sous contrôle exclusif d’Israël.

Quel peuple accepterait ce néo-colonialisme israélien sans réagir?

Qui dénonce cette stratégie machiavélique néo-colonialiste mise en place par les sionistes Israéliens et théorisée par Benyamin Netanyahou que soutiennent les Sionistes évangélistes américains?

Peu de voix occidentales en parlent et la condamnent.

Pire encore, Macron s’est laissé embobiner par Netanyahou, jusqu’à criminaliser les antisionistes, comme le lui demandait le chef du Likoud qui veut assimiler l’antisionisme à l’antisémitisme, pour empêcher toutes critiques des sionistes au pouvoir en Israël !

L’idéologie maximaliste néofasciste du pouvoir israélien

Pour venger les Israéliens de l’attaque du 7 octobre, Netanyahou poursuit sa stratégie pour le «grand Israël biblique» pour le débarrasser des Palestiniens en les déplaçant, en les poussant à un nouvel exil ou pire encore, en les exterminant dans leur prison à ciel ouvert où ils sont parqués dans une indifférence totale du monde entier, sans perspective d’en sortir. Un génocide est en cours…

Netanyahu ira encore plus loin dans le mépris du droit international; puisqu’il a l’appui inconditionnel des Américains qui, par leur droit de veto et leur aide militaire, servent les intérêts des sionistes Israéliens et courtisent par la même les sionistes messianiques évangélistes qui forment leur base électorale, composée de près de 85 millions d’électeurs qui votent comme un seul homme!

Il est en passe de réaliser son rêve et celui des sionistes si la communauté internationale ne se décide à reconnaître aux Palestiniens leur droit à un Etat libre et indépendant, ce que leur refuse Netanyahou en bloquant tout processus de paix en marginalisant l’OLP et en neutralisant tous ceux qui en Israël soutiennent la cause de la paix avec la Palestine; mais aussi en soutenant les Frères musulmans du Hamas !

Faut-il rappeler ce que disait Netanyahou en mars 2019 : «Quiconque veut empêcher l’établissement d’un État palestinien doit renforcer le soutien au Hamas et le financer. C’est une partie de notre stratégie». Hamas, dont il «découvre» le terrorisme, nous dit-il.

Stratégie en marche pour le grand Israël que rêvait Bension Netanyahou et que son fils est en passe de réaliser en appliquant l’idéologie des maximalistes néofascistes du parti révisionniste, à savoir un Etat exclusivement juif, sur un territoire incluant ce que l’Onu avait accordé aux Palestiniens quand elle avait scindé la Palestine en deux pour créer l’Etat d’Israël.

Alors pourquoi cette règle de «deux poids, deux mesures» et ces indignations sélectives, alors que Israéliens et Palestiniens subissent régulièrement horreur et barbarie depuis 1948, soumis aux extrémistes religieux, des deux côtés ?

Pourquoi qualifier de terrorisme et de crime de guerre l’action du Hamas, et ne pas qualifier des mêmes qualificatifs la réaction de Netanyahou qui a tué par milliers des civiles Palestiniens, bébés, enfants et vieillards compris ?

Il faut renvoyer dos à dos Netanyahou à la vision messianique de lui-même et le Hamas dont Netanyahou fait semblant de découvrir la nature.

Stop à l’hypocrisie. L’Occident doit mettre un terme à cette lubie du grand Israël et à la règle de «deux poids, deux mesures» ; qu’il rende justice aux Palestiniens auxquels il veut faire porter le chapeau de sa faute morale et criminelle envers les juifs durant la seconde guerre mondiale; et qu’il fasse respecter le droit international à Israël aussi, sinon c’est la loi de la jungle.

Blog de l’auteur.