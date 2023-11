Natation : L’or et un nouveau record pour Youssef Neffati

Le nageur tunisien Youssef Neffati a remporté la médaille d’or au 50 mètres nage libre en apnée au championnat arabe et africain de natation qui se déroule à Charm el-Cheikh en Égypte.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a félicité Youssef Neffati pour ce nouveau succès, a précisé que lors de ce championnat qui se déroule jusqu’au 6 novembre 2023, le nageur tunisien a également établi un nouveau record arabe et africain dans cette discipline, en remportant la course en 19 secondes et 55 cs.

Rappelons qu’en septembre dernier Youssef Neffati avait également décroché la médaille d’or aux 100 mètres nage avec palmes aux Jeux méditerranéens de plage organisés à Héraklion en Grèce.

