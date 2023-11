Tunisie : la relance économique tributaire de l’impact du changement climatique

Une réunion à Tunis a discuté des principales conclusions du rapport sur «Climat et développement en Tunisie», préparé par la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement tunisien.

La réunion a eu lieu à la Kasbah, lundi 7 novembre 2023, et a rassemblé une équipe gouvernementale tunisienne et une délégation de la Banque mondiale. Elle s’est déroulée en présence notamment du ministre des Finances et ministre par intérim de l’Economie et du Plan, Sihem Boughdiri Nemsia, du ministre de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche, Abdelmonem Belati, de la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, du directeur de cabinet du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Ahlam Saieb, et directeur pays de la Banque mondiale pour le Maghreb, et représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio.

La discussion a porté sur les moyens de renforcer la coopération conjointe entre les deux parties pour réduire l’impact du changement climatique sur le développement, d’élaborer à cet effet un programme de travail commun et d’assurer sa mise en œuvre dans les meilleurs délais.

Le Moniteur économique de l’automne 2023 de la Banque mondiale sur la Tunisie, publié le même jour, a montré un ralentissement de la reprise économique en Tunisie au premier semestre 2023, alors que le pays continue de faire face à la fois à la sécheresse persistante due au changement économique, aux défis de financement extérieur, de l’endettement des entreprises publiques et des obstacles législatifs et bureaucratiques.

Le rapport prévoit que la croissance du PIB de la Tunisie pour 2023 s’établira à 1,2%, ce qui représente un taux modeste par rapport à ceux des pays de la région, et c’est la moitié du taux de croissance de notre pays au cours de 2022, malgré quelques évolutions encourageantes, notamment l’amélioration des conditions commerciales et la reprise du tourisme.

La prévision de croissance de 3% en 2024 est soumise aux risques créés par l’évolution de la sécheresse, les conditions de financement du budget et le rythme des réformes qui reste très lent, indique le rapport, qui a rappelé que les recettes du tourisme ont augmenté de 47% à la fin du mois d’août 2023, ce qui, avec les services de transport, a contribué à hauteur de 0,8 point de pourcentage à la croissance globale du PIB et a contribué à atténuer le déficit du compte courant.

Le directeur pays de la Banque mondiale pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio, a déclaré : «L’économie tunisienne fait preuve d’une certaine résilience, malgré les défis persistants. L’augmentation des exportations de textiles, de machines et d’huile d’olive, associée à la croissance des exportations touristiques, a contribué à réduire le déficit extérieur.»

Il a ajouté que «le renforcement de la concurrence, l’augmentation de l’espace budgétaire et l’adaptation au changement climatique sont des actions cruciales pour restaurer la croissance économique et renforcer la résilience aux futurs chocs économiques et climatiques».