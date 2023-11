Baisse continue des réserves globales d’eau des barrages tunisiens

Les réserves globales d’eau des barrages tunisiens au 7 novembre 2023 ont chuté de 30% à 533 millions de m3, par rapport à la moyenne de 762 millions de m3 déclarée au cours des trois dernières années, selon les données publiées mercredi 8 novembre par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri). (Illustration : barrage El-Aroussa).

En raison de la sécheresse qui sévit dans le pays depuis cinq ans et du retard enregistré par les pluies d’automne, conséquence du changement climatique, le taux de remplissage varie d’un barrage à l’autre, s’établissant à 33% au barrage de Sejnane, 28% au barrage de Sidi Salem, 24% à Sidi Saad, 19% à Bir Mcharga, 17% à Siliana et Bouhartema, 11% à Joumine et Mallegue et 0% aux barrages d’El-Houareb et d’El- Hamma.

Les données de l’Onagri ont en outre révélé que 2,3 millions de m3 d’eau ont été prélevés et utilisés au 7 novembre, alors que les apports d’eau aux barrages n’ont pas dépassé 0,330 million de m3 à la même date.